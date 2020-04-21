桃捷機場航廈站日運量年減逾8成 盼納入第二波紓困補助

桃園機場捷運通車 3 年，受疫情影響，桃機單日旅運量驟降至數百人，連帶衝擊機場捷運的營運，機場航廈站日平均運量年減逾 8 成，桃捷公司今 (21) 日向中央喊話，希望第二階段擴大紓困方案能將機捷納入，比照桃機周邊產業，以紓解營運壓力。

桃捷公司指出，運量 50% 來自出入境旅客，約每 3 人就有 1 人搭乘機捷，為重要的聯外交通工具，同時也串聯北北桃三大直轄市。由於新冠肺炎疫情爆發，指揮中心從今年 2 月開始陸續採取邊境管制措施，3 月 21 日起全球旅遊警示更提升至第三級，讓桃機出入境旅客遽降，桃捷營運也受到嚴重打擊。

根據統計，4 月 (截至 19 日) 日平均運量較去年同期下滑 58%，其中，機場航廈站 (A12、A13) 兩站進出日平均運量衰退幅度高達 82%，機場航廈站票箱收入 (2/11-4/19) 比去年同期短收 1.75 億元。因此，桃捷公司已向交通部爭取比照桃園機場周邊相關產業，盼納入第二波紓困補助範圍。

此外，因今年 3 月營收較去年同期減少 59%，符合經濟部水電費減免方案，桃捷公司估計每月可減免約 800 萬元水電費，不過，須經主管單位交通部認定為受疫情影響事業才能適用。

桃捷公司強調，除了積極向交通部、經濟部申請紓困補助外，也實施撙節措施，於 4 月 6 日至 6 月 14 日調整直達車離峰時間班距，總計減少直達車共 3780 趟次，希望在撙節成本與旅客服務中求取平衡。