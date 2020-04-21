美廉社振興券兌換熱第二波上線 Q2業績衝高可期

連鎖超市業者三商家購 (2945-TW) 今 (21) 日指出，旗下美廉社第一波振興折價券自 3 月 25 日起推出共 20 萬本已全數發放完畢，推升 3 月營收寫下單月新高紀錄，第一季寫同期新高，美廉社再加碼 1.7 億元行銷預算推第二波振興券，並首次納入同集團三商餐飲旗下四大品牌，法人看好，4-5 月在振興券使用帶動買氣的激勵下，三商家購營收續衝高可期。

美廉社表示，第一波振興折價券有效截至 4 月 20 日止，兌換率高達 80%，又以現金折價券兌換率最高達 50%，消費者購買的品項著重在冷凍、飲品、泡麵、罐頭等可存放的食品類。在商品折價券部分，兌換前三名分別是衛生紙、牛奶和蛋。

為了讓民眾紓困更有感，美廉社今日宣布再加碼 1.7 億元推出第二波振興折價券，將對美廉社會員發放 15 萬本折價券，每本共可折抵 1185 元，並邀請三商餐飲旗下四大品牌一同響應優惠行列，包括三商巧福、平價豬排品牌福勝亭、鮮五丼和品川蘭，消費滿 200 元可享 8 折至 85 折優惠。

目前全台美廉社共 728 家門市，而三商巧福、福勝亭、鮮五丼及品川蘭共 260 家加入優惠，等於響應優惠的店家近千家。

三商家購指出，今年美廉社仍朝新增 100 家目標邁進，藉此密集布局全台各地的社區型商圈；至於旗下有機生鮮超市「心樸市集」和「美廉城超」均在 5-6 月分別再開一家，展店動能無虞。

三商家購 3 月營收 11.45 億元，創單月新高，月增 19.03%、年增 14.29%，第一季達 31.57 億元，年增 8.96%，也創下歷年同期新高，反映防疫需求熱絡。