通縮隱憂增溫 4月中國CPI跌至3.3% 低於預期

周二 (12 日) 中國統計局公布 4 月 CPI 年增 3.3%，重回三字頭，預期 3.7%，前期 4.3%，1～4 月 CPI 年增 4.5%。4 月 PPI 年減 3.1%，預期減少 2.5%，前期下滑 1.5%，1～4 月 PPI 年減 1.2%。

資料來源: 中國統計局

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CPI

4 月中國 CPI 再走跌與食品價格下滑有關，4 月份食品價格年增 14.8%，漲幅比前一個月縮小 3.5 個百分點，而影響 CPI 上漲約 2.98 個百分點。市場留意的豬肉價格方面，由於生豬產能加速恢復，加上中國大量採購美豬，促使豬肉供給持續增加，豬肉價格年增 96.9%，漲幅下滑 19.5 個百分點。

PPI

至於 PPI 方面，4 月份受到肺炎疫情和國際原物料價格持續下滑等因素影響，中國工業品價格繼續走低。

在生產方面的原料價格年減 4.5%，跌幅擴大 2.1 個百分點，進一步細分，跌幅前三大分別為石油和天然氣開採業價格年減 51.4%，跌幅擴大 29.7 個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格年減 19.8%，跌幅擴大 9.2 個百分點；化學原料和化學製品製造業價格年減 8.3%，跌幅擴大 3 個百分點。

交通銀行指出，4 月以來食品價格大多明顯走弱，豬肉供需緊俏問題持續改善，豬肉批發價格延續回跌趨勢。目前中國國內糧食供需平穩，特別是穀物、小麥等主要糧食有充足的儲備、自給率高，糧食價格受到肺炎疫情和蟲災的影響較輕微。

北大經濟學院指出中國在未來一段時間蔬菜供應充足，肉類供應正面臨旺季，因此在考慮到季節性因素影響，預估 5、6 月份 CPI 年增率會保持在 4% 以下。華創證券則進一步預估今年 CPI 整體將呈溜滑梯式走勢，全年 CPI 年增率將至 3% 左右。