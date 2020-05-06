疫情不確定性高 彭博：中國考慮取消今年GDP增長目標

有鑒於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的不確定性，《彭博社》報導傳出中國考慮乾脆不設定今年的 GDP 增長目標，若消息屬實，這將創下 20 年來首見。

按過去慣例，中國年度 GDP 增長目標會在 5 月底人大 2 次會議中揭露，不過，《彭博社》引述消息人士報導，隨著全球疫情蔓延，今年中國 GDP 增速恐難以實現「保 6」，這讓中國領導人不得不考慮取消今年的經濟增長目標。

消息人士稱，比起直接宣布目標，中國當局可能改以描述方式呈現，但目前仍尚未決定。

中國上月公布今年第 1 季 GDP 年減 6.8%，創下官方有紀錄以來的首度萎縮，中國當局將 2019 年的增長目標範圍設定在 6-6.5％，不過根據彭博社調查經濟學家的平均預期，2020 年中國 GDP 增長可能放緩至 1.8％。

(圖：Bloomberg)

自疫情爆發後，儘管中國已宣布放寬信貸政策、稅收減免和其他支出計劃，但與其他主要經濟體相比，中國刺激力度仍屬較小。

受到疫情影響，中國經濟面臨著龐大不確定性，這為決策者帶來一些壓力，因此包含央行貨幣政策委員馬駿在內等部分經濟學家曾公開主張取消今年的經濟增長目標。

馬駿認為，要在今年實現 6% 增長目標是不可能的，就算是 4%-5% 的難度也相當大，情況部分取決於歐美地區疫情，他認為在明確設立目標的情況下，重點在於必須花費多少財政和金融資源來刺激經濟，才能如願達成目標，然而在當前情況下這是無法預測的。

中泰分析師楊暢則認為設定 GDP 增長目標有其必要性。楊暢表示，目前中國正處於復工復產的關鍵階段，在還未提出更優良的替代目標前便取消 GDP 增長目標，有可能衝擊各部門復工復產的積極性。

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