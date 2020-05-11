若一年內疫情未控制 避險基金大佬：美國將面臨第2次經濟大蕭條

美國知名避險基金經理人、Tudor Investment Corp. 創辦人 Paul Tudor Jones 週一 (11 日) 警告，若疫情在一年之內無法獲得控制，美國經濟將會陷入「第二次」經濟大蕭條。

Tudor Jones 表示：「若一年後我們依舊處於相同狀況，這將會形成第二次經濟大蕭條，這一切取決於封鎖措施是否解除。」

相較於中國、南韓等國在疫情控制及追蹤方面的努力，美國人對於自由的重視，正可能成為防疫過程中的一大阻礙，美國公衛專家即警告，若疫情尚未明顯趨緩即解封經濟，那麼可能帶來第二波的疫情蔓延。

Tudor Jones 說道：「與其他國家不同，我認為美國最大優勢在於個人主義，也就是對自由的熱愛，然而這在疫情之下卻是我們最大的弱點，看看在這方面取得成功的亞洲國家，他們的選擇顯示比起個人權利，他們更加重視社會價值觀。」

由於投資人認為經濟終將重啟，美股在今年 3 月創下史上最快步入熊市的紀錄後，正自低點迅速反彈，標普 500 指數已自疫情爆發後的底點反彈 30% 以上，且和紀錄高點僅相差 13.6%。

S&P 500 日線走勢圖 圖片：investing.com

Tudor Jones 認為這波反彈相當容易預測，並強調未來走勢在很大程度上取決於疫情防控作業，重點將從流動性轉移到償債能力。

「若還是無法找到疫苗或治療方法，或者是更適合的大規模檢測方案，市場將會面臨更加艱難的時刻。」Tudor Jones 表示。