強生發表「解封初案」：英國經濟解封 將謹慎跨出第一步

英國首相強生 (Boris Johnson) 週日 (10) 宣布了解除英國封鎖並重啟經濟的「首批謹慎步驟」，呼籲英國各地的人們重返工作崗位。

強生表示，如果可以的話，人們應留在家中工作，不過政府積極鼓勵任何不能在家工作的人，例如建築或製造業，現在就該去上班，但避免使用大眾交通工具。

強生強調，不會立即結束封鎖，但同時他也宣布由週三 (13 日) 起，將放鬆對人們行動的限制，從戶外體育運動時間不再設限開始，例如高爾夫和網球，並允許人們開車前往英格蘭的公園和海灘。

在這次宣布前，英國採取的立場，是建議民眾每天最多出門一次，購買食物或藥品，以及在本地運動。

強生透過預錄的方式發布全國演說，表示本週並不是僅僅是開始解除封鎖，更是「朝著修改封鎖規定邁出謹慎的第一步」。

除了描繪重新開放經濟的藍圖之外，強生也強調，會在關鍵領域加強管控，任何違反社交疏離規定者，將面臨最少 100 英鎊的罰款，高於之前的 60 英鎊。若屢教不改，將處以最高 3200 英鎊的罰款。

英國政府的計畫包括：