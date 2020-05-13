個股分析／科嘉-KY Q2訂單滿手

科嘉 - KY (5215-TW) 為蘋果新推出 iPad Pro 鍵盤 MTS 獨家供應商，蘋果新款 Macbook Air 也改回剪刀腳鍵盤，科嘉 - KY 也是主要 MTS 供應商，蘋果 Q2 預計會發表改款 Macbook Pro，科嘉 - KY 也可望受惠。蘋果推出新款 Macbook Air 與 iPad Pro，除了 Macbook Air 改回剪刀腳鍵盤，值得注意的是，iPad Pro 也推出全新的鍵盤配件，採用懸浮式設計，可順暢自如地調整角度。

科嘉 - KY 為獨家 MTS(薄膜觸控開關) 供應商，受惠於在家工作與線上教學需求，加上蘋果 NB 回歸剪刀腳設計，科嘉 - KY 3 月底復工率回到正常水準後，4 月起稼動率可望來到較佳的表現。

科嘉 - KY 去年 EPS 4.56 元 近八年高點

科嘉 - KY 去年全年營收達 21 億元，年增 13.8％，為歷史次高紀錄。營業毛利 6 億元，年增 44％，營業淨利 3.4 億元、年增 90％，歸屬母公司業主淨利 2.48 億元，年增 34.08％，每股純益 4.56 元，優於前一年的 3.4 元，是近八年高點。科嘉 - KY 每股配息 3.28 元。

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