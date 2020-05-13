〈台股盤中〉權值股回神 中小型股逆勢抗跌 站回10900點

美股道瓊指數再收黑，電子盤續跌，拖累亞股今 (13) 日走弱，台股今日跳空開低，最低跌到 10828.93 點，隨後台積電、大立光、聯發科、台塑化等電子、傳產大型權值股回神，加上櫃買指數逆勢抗跌，指數站回 10900 點，回測 10 日線，估成交量 1800 億元。

櫃買指數今日開高震盪走高，最高至 142.28 點，漲幅逾 0.5%。其中，航運、生技醫療、文化創意漲勢最強勁，都有逾 1% 漲幅；電子通路、紡織纖維等表現相對弱勢。

電子三雄鴻海表現最強勢，每股擬配發 4.2 元現金股息，今日漲幅逾 1%，台積電、大立光盤中由黑翻紅，大立光一度站上 4160 元，漲幅約 0.6%，台積電漲幅約 0.16%。

MSCI 公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增矽力 - KY，潤泰全則遭剔除；矽力 - KY 上演慶祝行情，漲幅逾 4%，潤泰全則在平盤震盪；在全球小型指數新增 13 檔，其中合一漲停鎖住，凌華、世芯 - KY、華擎、嘉晶、茂林 - KY、泰山等均力守盤上。

法人表示，台股自低點反彈，上檔半年線、年線壓力漸增，此外，美中緊張局勢再度升溫，國際局勢變化仍大，影響市場追高意願，台股短線走勢恐持續震盪。