特斯拉加州工廠週五復工落空 政府：再等1-2週

特斯拉 (TSLA-US) 的加州費利蒙 (Fremont) 工廠在政府防疫命令下，過去幾週僅維持最低基本營運，隨著美國各州逐步解除封鎖，執行長馬斯克 (Elon Musk) 期待復工，希望週五 (8 日) 下午該廠得以重啟生產，卻未獲得當地政府放行，表示尚未批准費利蒙廠全面恢復生產。

馬斯克在發給員工的電郵中說，週五下午將重啟費利蒙廠生產，另一封由人事主管發出的電郵也指出，該廠將於週五召回約平日輪班 30% 人力，恢復「有限運作」。

費利蒙廠所在的阿拉米達郡 (Alameda) 公衛官員 Erica Pan 回應，雖然加州已經放寬州級的管制措施，「但依法而言，如果有當地命令，則以較為嚴格的規定為準」。

她說，阿拉米達郡在疫情期間，對於保護公眾健康的規定比州政府「嚴格一些」。「我們尚未批准。我們持續 (和特斯拉) 合作，研究他們的安全計畫，但沒有對他們說現在適合往前邁進一步。」

根據阿拉米達郡公衛部門網站，當地居家避疫令期限為 5 月 31 日，Pan 認為再過一到兩個禮拜，就能知道郡政府是否允許特斯拉等製造商復工。

阿拉米達郡公衛部門透落聲明提供更多資訊。「我們已通知特斯拉有關逐步安全重啟經濟和社區的所有必要條件，郡內所有企業必須遵循 5 月 4 日頒布的命令，若有企業不遵守命令重新開放，將違反規定。」

特斯拉盤後股價小跌 0.1%。稍早收盤報每股 819.42 美元，漲幅 5.1%。

特斯拉股價走勢圖

特斯拉對於封鎖措施一直相當感冒。特斯拉工廠因為屬於非必要生產，3 月 24 日起只能維持最基本營運。特斯拉在 4 月下旬召回部分輪班人力，但也因為公衛規定而取消。

不久後，馬斯克在發布財報的電話會議上抨擊，這些居家避疫的命令不民主，簡直是「法西斯主義」(facist)。