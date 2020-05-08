台積電4月營收960億元 再失守千億元大關 月減15.4%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (8) 日公布 4 月營收 960.02 億元，月減 15.4%，年增 28.5%，再跌破千億元大關，為今年次低，但仍為歷年同期新高；前 4 個月累計營收 4065.99 億元，年增 38.6%。雖然 4 月營收失守千億元大關，但法人預估，從財測數字推算，台積電 5、6 月營收均有機會再回到千億元之上。

據台積電財測數字，第 2 季營收估達 101 至 104 億美元，季減 2.04% 至季增 0.87%，高標有機會再改寫去年第 4 季寫下的新高紀錄。若以 1 美元兌換新台幣 30 元計算，新台幣營收估達 3030 至 3120 億元，毛利率估 50-52%，營益率估 39-41%，雙率均可望續站穩高檔。

台積電表示，第 2 季行動裝置產品需求較弱，不過與 5G 持續佈建、高效運算相關產品推出等因素相互抵銷，業績表現持穩，且目前未看到客戶需求趨緩，高效運算產品受惠居家工作等應用驅動，需求更強勁。

雖然客戶需求未趨緩，但近來受新冠肺炎疫情影響，手機需求已較先前預期疲弱，且為市場帶來不確定性，台積電預期客戶需求將會調整，保守看待下半年終端需求，估營收將較上半年持平至微幅衰退。

除保守看待下半年外，受疫情影響，台積電也下修今年產業與公司展望，估晶圓代工產值年增 7-13%，低於上季預估的 17 %，就台積電而言，在高效運算動能優預期下，樂觀看今年營收仍可成長 14-19%，中位數為 16.5%，略低於前次預估。

台積電第 2 季財測及對後市展望看法，均優於外資預期，不下修資本支出也讓外資驚喜，但對台積電後市展望，外資看法不一。外資指出，雖然台積電預期半導體業下半年將開始去化庫存，恐使第 3 季營收低於以往旺季水準，但第 2 季財測、全年營收展望均優預期，且高效運算需求強勁，加上 5G 持續佈建，抵銷智慧型手機與車用半導體的疲弱表現，仍看好台積電後市。

不過，也有外資對台積電短期營運動態審慎看待，外資認為，下半年客戶庫存調整將是最大隱憂，未來幾個月內，隨著客戶需求縮減，台積電下半年展望可能會惡化，甚至進一步下修對全年的營收展望，受客戶可能在下半年大幅去化庫存影響，台積電今年營收恐無法達雙位數成長。