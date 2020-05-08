澳洲央行預計經濟復甦緩慢 今年GDP可能萎縮6%

澳洲央行表示，受到抗疫封鎖措施的影響，國內家庭消費可能會下滑 15%，GDP 萎縮 6%，失業率達到 10% 的峰值。今年下半年的經濟前景，則要取決於這些限制措施會持續多久。

澳洲央行週五 (8 日) 發布關於貨幣政策的季度聲明，央行重申將竭盡所能，以支持就業、收入和企業，而政府也已確定要在 7 月份之前全面重啟經濟。

澳洲央行在今年 3 月的緊急會議上，將利率降低至創紀錄的 0.25% 低點，並啟動了無限制的量化寬鬆計畫，以幫助銀行和消費者的借貸成本保持較低水準。

與此同時，澳洲經濟正在經歷 30 年來的首次衰退，情況為史上之最。

澳洲央行指出，澳洲 2020 年上半年產值料將大幅萎縮，而這種萎縮主要出現在第 2 季。雖然具體的降幅還難以確定，但是 GDP 從峰值水準下降大約 10%，並觸及谷底，則已可預料。

該央行設定的基本情境預期是，除了超大規模的公眾聚集活動外，大多數限制措施可以在第 3 季取消。依此預期，經濟成長可在下半年復甦。

澳洲央行預計 6 月份失業率會達到 10%，到 2021 年底，可回落到 7.5% 的水準。

整體而言，就業市場復甦需要時間長、速度慢，核心通貨通脹率預計將長期保持在目標值 2-3% 的下方。

澳洲央行表示，經濟復甦的速度和時機，在未來幾個月內還不確定，但如果較早放鬆社會疏遠措施，經濟將會更快復甦。

澳洲央行聲明發布前後，市場傳出美中同意進行貿易協商，促使澳幣兌美元走高，雖然升幅隨後略減，但上漲 0.62%，至 0.6534 美元。