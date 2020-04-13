經濟衰退逼近 對沖基金繼續看跌澳幣

儘管澳幣兌美元從 17 年低點回升，但隨著澳洲邁向數十年來首次衰退，槓桿基金依然看跌澳幣。

對沖基金對賭澳幣從上個月 0.55 美元附近反彈可能是短暫的，美國商品期貨交易委員會的數據顯示，截至 4 月 7 日，空單部位超過 1 萬口合約。

「我們進入可能成為全球經濟自大蕭條以來最糟糕的季度剛剛一周，」西太平洋銀行資深外匯分析師 Sean Callow 說。「對於像澳幣這種風險資產而言，未來的道路非常艱巨。」

澳幣兌美元走勢圖 圖片：Bloomberg

標普全球評級上周以財政和經濟風險為由，將澳洲 AAA 信用評級展望下調至負面，進一步增強了澳元面臨的不利因素，本周的就業數據以及企業和消費者信心指標可能會讓形勢變得更加黯淡。

西太平洋銀行經濟研究全球主管 Bill Evans 認為，隨著旅遊、教育、建築等勞動力密集型行業裁員，澳洲失業率到 10 月份可能飆升至 7%；目前的失業率為 5.1%。

澳幣保持在 50 天移動均線阻力位下方，令人失望的數據可能會使其很快重新試探 0.6 美元附近的支撐位，市場的澳幣空單部位已經比 3 月中旬的水平增加了兩倍。

如果經濟數據基本符合預期，Callow 預計澳幣未來幾周很有可能在 0.58 至 0.60 美元之間波動；澳幣上周收於 0.6349 美元。

「也許澳幣 2020 年會在 0.5510 觸底，但很難比這更樂觀了。」他說。

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