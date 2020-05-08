

◆盤勢分析

1. 雖然初領失業金人數增 317 萬人，但市場憧憬將有更多刺激經濟方案釋出，配合原油價格回升，周四美股四大指數全面上揚，收盤漲幅介於 0.89%~1.41%。其中，波音領漲道瓊；科技股漲多跌少，NVIDIA、谷歌、博通、臉書、美光、APPLE 收高，台積電 ADR 上漲 0.36%。

2. 台股周四晨間平盤附近開出，盤中權值股 2330 台積電、2317 鴻海轉強，帶領指數一路震盪走高。最終指數收在 10,842.92 點，上漲 67.94 點，漲幅 0.63%。

3.OTC 指數開高後震盪，生技股領軍，櫃買指數上漲 1.53%，收在 140.80 點，持續創反彈新高價，表現相對加權佳。

4. 加權技術面與籌碼面：

均線：周四台股開平走高，收小紅 K 棒，目前短天期均線向上。

量能：由於國際股市呈現高檔震盪，市場轉趨謹慎，成交量萎縮至 1,671.29 億元，後續上攻宜補量。

技術指標：日 KD 指標高檔震盪向下、MACD 柱狀體下滑。

5. 法人籌碼：三大法人合計 - 7.60 億元；外資 - 18.29 億元、投信 + 9.28 億元、自營 + 1.41 億元。

6. 生技保健股：新冠肺炎雖逐漸趨緩，但 520 前生技族群仍具政策指標意義，1760 寶齡富錦、6547 高端疫苗、4142 國光生等持續上漲，帶動醫材相關 5471 松翰、3373 熱映、4736 泰博維持強勢演出。惟部分族群個股開始呈現大幅震盪，後續追價仍須謹慎。

7.LED：Mini LED 產品有望在下半年面市，2448 晶電、3437 榮創、6168 宏齊再創波段新高，封測廠 2393 億光收盤上漲 3.78%。

8.MOSFET：居家辦公、遠端教育需求持續增長，帶動 PC、筆電及伺服器等終端領域拉貨力道維持強勁，預期將推動系統廠持續回補金氧半場效電晶體（MOSFET）庫存，6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森及 8261 富鼎等 MOSFET 廠第二季營運將開始陸續升溫，近期股價轉強。

9. 操作建議：台股急拉千點後，短線持續在一萬一之下震盪，建議採取高週轉取代高持股策略，短線操作可關注 4 月營收、法說、防疫題材相關個股操作，慎防持股過高風險。。

10. 微軟新品連發 供應鏈樂透：微軟無預警在線上發布 Surface 新款筆電、平板、頭戴式耳機，以及真無線藍牙耳機等新產品，微軟筆電與平板兩大組裝廠和碩與廣達，以及零組件供應商包括美律、康控、群光等均可望受惠，增添新的成長力道，建議個股拉回仍採偏多操作。

11. 出貨暢旺 英業達 Q2 營運彈升：2356 英業達 3 月復工率逐步提升後，加速衝刺被客戶追著跑的訂單出貨，拉抬其 4 月營收一舉飆高、突破 490 億元，站上歷史單月營收次高。由於筆電及伺服器兩大產品線出貨動能持續暢旺下，預估英業達第二季營運將明顯彈升，建議持股續抱。

12. 義隆吃大單 業績拚季季紅：微軟近日更新筆電 Surface 系列，並推出 Surface Go 2 及 Surface Book 3 等產品線，並將於下周起陸續上市。市場預期，IC 設計廠 2458 義隆成功拿下微軟上半年的新機訂單，第二季合併營收改寫新高可期，且市場傳出微軟將可望在下半年加碼推出新品，義隆有機會再拿下這批大單，2020 年業績將繳出逐季成長的成績單。

