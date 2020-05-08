負利率快來了？期貨市場預期美國將在2021年初推行

利率期貨市場週四 (7 日) 開始在價格上反映美國負利率環境，聯邦資金利率期貨合約突破 100，代表市場預期美國基準利率很快會轉為負值。

包括主席鮑爾在內的 Fed 官員曾表示，美國不適合實施負利率，但一些投資人認為，隨著疫情導致經濟衰微，Fed 可能被迫進行更多的試驗以抵禦危機。

聯邦資金利率合約本週漲幅擴大，2021 年初期貨價格突破 100，代表美國基準利率很快會落入負值。

1 月聯邦資金期貨合約週四一度觸及合約高點 100.025，意指政策利率為負 2.25 個基點。

Fed 基準利率目標區間目前定在 0-0.25% 之間，但市場預測利率可能再往下走。通常用來對 Fed 決策避險的歐元美元選擇權顯示，到 2021 年中以前，政策利率將低至負 45 個基點。

紐約 Seaport Global Holdings 執行董事 Tom di Galoma 說：「任何事都可能發生。就美國經濟而言，我們正處於一個未知的領域。」

為何不願推行負利率

Fed 不願將利率降至負值區域，可能是擔心此舉無法有效刺激經濟，還會擾亂龐大的美國貨幣市場。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週四表示，沒有跡象顯示負利率是適合美國的選項。「我想其他地方也曾嘗試過負利率，但我個人並未看到值得在美國一試的理由。」

道明證券分析師表示，利率期貨市場週四的走勢可能是由於市場調整部位或是軋空，「我們預料，Fed 將在接下來的談話中抵制負利率。」

知名債券基金經理人 DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週三在推特上說，隨著美國財政部升高發行短期債券的力道，Fed 面臨降至負利率的壓力愈來愈大。但他表示，任何這類舉動都將是「致命的」。