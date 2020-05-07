日本全國進入緊急狀態 麥當勞、UNIQLO業績兩樣情

日本 UNIQLO(優衣庫) 的 4 月營收大幅減少近 6 成，連續兩個月遜於去年同期，而日本麥當勞的同期營收則年增逾 6%，在嚴峻的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情下逆勢成長。

日本全國從 4 月中旬進入緊急狀態，對這兩家在成衣、速食各據山頭的大型企業，也出現截然不同的影響。

日本 UNIQLO 營運母公司迅銷 (9983-JP) 週四 (7 日) 公布 4 月銷售數據，日本國內既有店面的營收年減 56.5%，也是繼今年的 3 月之後，連續 2 個月遜於去年同期。

日本全國進入緊急狀態 麥當勞、UNIQLO 業績兩樣情 (圖片：AFP)

日本政府為防止醫療體系在新冠肺炎疫情擴大下崩壞，於 4 月 7 日時，針對疫情嚴重的東京、大阪、福岡等 7 個地方行政區發出「緊急事態宣言」，宣告至 5 月 6 日為止進入緊急狀態。並於同月 16 日將範圍擴展至日本全國，又於 5 月 4 日決定將實施期間延長至 5 月 31 日止。

而北海道、茨城、東京、神奈川、埼玉、千葉、石川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡等地，也列為「特定警戒都道府縣」，被歸類為對策實施的重點區域。

這也使得 UNIQLO 4 月臨時停業的店面較 3 月增加，來客人數也在當月大減 60.6%。但是顧客的購物品項增加，客單價上揚 10.4%。

日本麥當勞控股 (JASDAQ：2702) 的情況方面，3 月由於肺炎疫情擴大，當局要求民眾減少外出，也造成當月營收出現近 52 個月來的首度減少 (年減 0.1%)，然而在 4 月卻出現回升 (年增 6.5%)。

選擇外帶或得來速的家庭客層增加，客單價也大增 31.4%。不過單人用餐的顧客減少，客人數量減少 18.9%。部分店面為了防疫，從 4 月 20 日開始停止店內用餐服務，而從 4 月 29 日起，日本全國的麥當勞也只提供外帶服務。