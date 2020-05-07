【財經M平方】一張圖看懂全美解封狀態 重啟三大階段全解析

4 月底～5 月初全美各州陸續進入第一階段開放，不過由於 50 州限制禁令細節不一，M 平方簡單將解封步驟大致分類成：

1）第一階段：允許零售、購物中心以及內用餐廳（嚴格社交距離，開放率 25～50%）

2）第二階段：日間托兒所、學校重新開放

3）第三階段：全部開放，維持有限度社交距離

根據我們整理截至 5/5（二）邁入第一階段的總計有 21 州（深綠色）、即將開啟第一階段的有 4 州（淺綠色）、限制外出狀態的有 20 州（紅色）以及一直未有強力限制的有 4 州（灰色）。

●記得美國解封進程嗎？【點我回顧】川普公布「重啟美國」三階段，一張圖掌握經濟重啟時刻！

接下來，我們將分別以重災區東、中、西部聯盟以及其他各州，總共四大區域，帶大家一次看懂目前美國的解封進度：

一、美國聯盟以外主要州如期開放，但多數疫情發展不符合 CDC 重啟美國指南規範

美國聯盟以外的中部及其他州多數如預期開放，第一階段開放與即將開放的州總計 24 州，影響人口約 1.45 億人，但僅有 4 州符合聯邦重啟指南的規範「連續 14 天新增確診數趨緩」，因此 4/23 喬治亞州決定進行第一階段解封時，過往一直支持美國經濟盡快重啟的川普都一度表達不滿，並於新聞發布會上，表達尊重州長決定，但認為該州未符合聯邦指南，過早解封並不是明智的決定。

M 平方認為聯盟以外的中部及部分州雖多數屬於疫情相對不嚴重的區域，但是觀察德克薩斯、佛羅里達、喬治亞等州，新增確診數都仍處在高原期或是絕對數值仍高的情況。因此即便嚴重區域（縣、市級別）仍有個案的限制外出禁令，但同步開始第一階段餐廳、購物中心以及電影院等的開放（嚴格社交距離，開放率 25%～50%），仍有 2 次爆發的風險（不確定性高）。

二、重災區東、中、西三大聯盟，距離第一階段開放仍需時間

1. 東部州聯盟：

新增確診數多數仍處在高原期，有所放緩，但是絕對值仍高。因此紐約仍維持限制外出禁令 5/15 到期，而其他多數州亦維持原先 5 月中旬期限，僅賓州宣布將自 5/8 開放零售、餐廳及酒吧路邊、外帶以及外送業務。整體而言，東部仍未進入第一階段開放。

紐約及多數州維持 5 月中旬後的限制外出禁令期限，

賓州將於 5/8 開放零售、餐廳及酒吧路邊、外帶以及外送業務。

東部州聯盟受制於新增確診絕對值仍高，因此限制外出禁令維持 5 月中旬，未來疫情發展仍對解封進程帶來不確定性。

2. 西部州聯盟：

新增確診數同樣處在高原期，有所放緩，但是絕對值仍高。因此加州州長雖已經推出該州的四階段解封計畫，但目前距離開放辦公室、購物中心及餐廳仍有距離（需至加州的第三階段，預估 5 月底）。而奧勒岡州維持限制外出禁令直至取消，但延長緊急狀態至 7/6（原為 5/7），華盛頓州則直接延長限制外出禁令至 5/31（原為 5/4）。整體而言，西部也同樣未進入第一階段開放。

奧勒岡州維持限制外出禁令直至取消，但延長緊急狀態至 7/6（原為 5/7），

華盛頓州延長限制外出禁令至 5/31（原為 5/4），

加州推出該州的四階段解封計畫，但距離第三階段開放辦公室、購物中心及餐廳仍有距離。

西部州聯盟達到第一階段解封時點，將有可能延後至 5 月底，並落後於市場原先預期的 5 月中旬。

3. 中部州聯盟：

中部州聯盟是三大聯盟中，唯一疫情尚未獲控制的區域，尤其伊利諾、威斯康辛以及明尼蘇達等州新增確診數仍在高峰期。因此除了俄亥俄州宣布近期有可能開放餐廳外，多數州延長限制外出禁令至 5 月中旬，甚至直接延長至 5 月底，未來達到第一階段解封時點將落後於市場預期。

觀察美國三大聯盟開放進程，美國 Q2 經濟表現是否再下修？，我們又如何看待目前疫情二次爆發的不確定性？ 更多完整內容都在 財經 M 平方網站 上！

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