〈台股盤中〉電子權值股領軍 站回10800點拚守穩5日線

美股科技股周三表現強勢，台股今 (7) 日由股王大立光、鴻海與聯發科等電子權值股領軍走揚，傳產權值股由台塑三寶、統一撐盤，金融權值股國泰金、中信金也站穩盤上，太陽能族群躍升盤面焦點，IC 設計、PCB 與生技族群也同步走強，指數突破 10800 點關卡，力拚守穩 5 日線之上，預估今日成交量約 1700 億元。

電子三雄方面，台積電早盤走弱，盤中在平盤附近震盪，小漲 0.5%；股王大立光繼昨 (6) 日強漲後，再度走強，盤中漲幅逾 0.6%，續站穩 5 日線之上；鴻海表現相對強勢，盤中漲幅逾 1%，站回 5 日線與月線之上。

生醫族群表現續強，浩鼎、醣聯、大學光、永日、藥華藥、國光生亮燈漲停，永昕、高端疫苗、寶齡富錦漲幅逾 7%。

經濟部標準檢驗局正式完成國內第一波綠電轉供案例，激勵太陽能族群轉強，太極、茂迪、元晶、聯合再生同步漲停，國碩也強漲逾 7%，碩禾漲逾 4%。

IC 設計族群也走揚，聯陽、松翰大漲逾 8%，海灣、致新、通嘉、類比科漲幅超過 5%，創惟、聯詠、力旺、敦泰、金麗科、瑞昱、聚積、揚智、聯傑也有超過 2% 的漲幅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，盤面結構以中小型股相對強勢，顯示市場信心維持正向，而防疫類股近期有稍微拉回跡象，對具基本面的電子族群，反而是正向因子；指數短線陷入漲多震盪整理，但中長多格局不變，建議可分批佈局買進。