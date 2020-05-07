〈台股盤後〉中小型股輪漲 年線反壓壓縮 終場漲67點收復5日線

無懼美股道瓊下跌 218 點，台股今 (7) 日盤中一度大漲逾百點，中小型股持續表現輪漲，但年線反壓沉重，漲勢收斂，終場上漲 67.94 點，收在 10842.92 點，收復 5 日線，成交量降為 1665.74 億元。

今天各類股指數漲多跌少，玻璃指數上漲 3% 以上，食品、造紙、生醫指數也收高，電子股則有半導體、電腦設備、光電等漲幅在 1% 上下。弱勢類股則是紡織、油電燃氣。

蘋概三王漲跌互見，股王大立光終場收在 4070 元，小跌 0.12%，為三王中唯一收跌；台積電則收在 297.5 元，漲 0.51%。鴻海收在 75.2 元，漲 1.21%。

今天盤面上焦點依舊以中小型股輪動為主，生技及風電是 520 政策相關股，其中，生技醫療部分，大學光、美德醫療 - DR、永日都亮燈漲停作收，永光、旭富、生達等也表現不俗；而風電族群，也是滿面紅，包括信邦、世紀鋼、新光鋼等都有超過 1% 漲勢。

印刷電路股也匯集多頭人氣，建榮漲停，慶生也勁揚超過 6%，華通、金像電、楠梓電、寶得利、欣興、台光電、聯茂、凱崴等都有 2-4% 不等的好表現。

IC 設計的杰力、大中、富鼎、聯詠、致新、瑞昱、聯發科、立積、義隆、聯陽、力、敦泰、譜瑞 - KY、杰力、茂達也強強滾。

傳產股則台塑四寶有撐，其中台塑收在平盤 85.3 元，台塑化收在 84.4 元，小跌 0.71%，台化收在 72.8 元，小漲 0.28%，南亞收在平盤 63 元。

整體來說，台股今天最高來到 10890 點，但因為上檔年線的壓力，加上今天量能與昨天相比略微量縮，因此上攻力道不足，短線外資還是站在賣方，因此大盤要攻破年線壓力不易，指數還是維持震盪整理格局。