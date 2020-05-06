〈台股盤後〉挑戰10800失利 量縮震盪收紅小漲0.37點

台股今 (6) 日開平低盤後，一度站上 10800 點，最高達 10828.73 點，但上檔賣壓沈重，資金流向防疫概念股，大盤指數震盪，終場小漲 0.37 點，指數收在 10774.98 點，市場成交值為 1807.82 億元。

值得注意的是，今天防疫概念股盤中爆大量，電子股成交比重也降至 6 成立下，證券分析師黃漢成說，由 4 月各公司營收來看，電子股營運狀況不如預期，引起資金外竄。

股王大立光 (3008-TW) 公布的 4 月營收來看，營收達 46.83 億元，月減 13.98%，年減 6.03%，大立光預估， 5 月營收還將比 4 月下滑；累計前 4 月營收 178.98 億元，年增 20.87%。大立光執行長林恩平日前法說會上指出，受到疫情影響，4 月營收估將低於 3 月 54.44 億元，5 月接單也比 4 月低，衝擊電子股走勢。

不過權值三王表現來看，大立光收盤上漲 115 元或 2.9%，收復 4000 元整數關卡，收盤價報 4075 元；台積電 (2330-TW) 收盤上漲 0.5 元，以盤中最高點的 296 點作收；鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 0.2 元，收盤價報 74.3 元。

今天台股全場以防疫概念、生技族群全面發動維繫多方人氣，恆大、康那香、毛寶、南六、花仙子、新麗為強勢個股。

同時，在疫苗和藥物開發題材下，原料藥族群熱度一直蔓延到生技股，台耀、亞諾法、中化生、訊聯、盛弘、永日、優盛、全宇生技、生達、藥華藥、寶齡富錦及合一、順藥、基亞、健亞、懷特、美時、保瑞和佰研走勢維持強勢。

不過今天防疫概念股爆出大量，部分個股如南六 (6504-TW) 等盤中由漲停打開，氣立 (4555-TW) 股價收黑，證券分析師黃漢成說，顯示防疫個股連日大漲後引發投資人心態趨於保守。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，現階段等台股在面對上檔沈重反壓之下，將轉成量縮震盪整理格局。

明 (7) 日國揚 (2505-TW)、工信工程 (5521-TW) 及和桐 (1714-TW) 等上市櫃公司共同持有的「大南港」案，面積為 7514 坪，將委由普華國際不動產進行公開標售，將成盤面焦點。