美參議員連署：避免傷敵傷己 希望放寬對中國半導體出口限制

4 月 27 日美國商務部曾提議修改部分對中國出口商品規範，範圍包含半導體相關產品，而週四 (7 日) 外媒指出已有數名共和黨參議員發出聯署信，希望美國總統川普能解除對中國出口半導體產品的限制，因這將對美國半導體業者造成損害，而這些參議員認為半導體產業在對抗疫情和美國經濟有至關重要的地位。

美國商務部於 27 日提議要求對飛機零件、半導體相關產品出口至中國施加新的限制，甚至要求外國企業向中國出口美製產品時必須取得美國同意。

根據這提議內容顯示，新規定將要求美國企業必須在獲得許可的情況下，才可向中國軍事實體出售特定商品，同時取消中國非軍事實體取得美國技術的許可證。

現行規定，若商品總價值含有美國製造零件 25% 以上，美國企業必須在有許可證的情況下才能對外出口。而有消息傳出美國商務部已計劃將上述限制門檻降至 10%，同時將範圍擴大至非技術產品，如涵蓋非敏感性晶片的消費電子產品。

這新規定不但要打壓中國科技業發展，同時也要防止中國透過民間商務等途徑獲取美國半導體生產設備和其他先進技術，然後轉為軍用。

在信中，這六名參議員對這一出口限制表達擔憂，他們認為美國商務部發布的有關半導體的新規並沒有與業界磋商，也沒有充分考慮對美國經濟的衝擊。

他們認為在目前的經濟形勢下，美國主管機關應謹慎行事，並聆聽業界聲音，以保證提出的法案不會對美國經濟、美國技術領先地位及供應鏈造成不可預測的破壞性影響。

此外，這六名參議員還認為，半導體在醫療設備和遠距工作方面發揮關鍵作用，是新冠肺炎期間是不可缺少的產業。

關於這項消息，白宮方面不予置評，美國商務部則尚未作出回應。