實行大規模封鎖前 美國3月ADP「小非農」新增就業減2.7萬人

週三 (1 日) 最新數據顯示，美國三月「小非農」ADP 新增就業人數減少 2.7 萬人，不過此為美國尚未實施大規模封鎖措施前之調查，因此未能完全反映疫情對勞動力市場的衝擊程度。

美國三月新增 ADP 就業減少 2.7 萬人，少於經濟學家預期的減少 15 萬人，前值修正為新增 17.9 萬人。

(圖：ADP)

以各部門來看：

貿易、運輸和公用事業就業人數減少 3.7 萬人

建築業就業人數減少 1.6 萬人，

休憩產業就業人數減少 1.1 萬人

資訊業就業人數減少 7000 人

專業及商業服務就業人數減少 3000 人

製造業就業人數增加 6000 人。

教育、健康服務就業人數增加 4.8 萬人

(圖：ADP)

以企業規模來看：

小型企業 (員工數 49 人以下) 就業人數減少 9 萬人，其中有 6.6 萬人來自員工數 20 人以下的企業。

中型企業 (員工數 50-499 人) 就業人數增加 7000 人。

大型企業 (員工數 500 人以上) 就業人數增加 5.6 萬人，其中有 5.5 萬人來自員工數 1000 人以上的企業。

(圖：ADP)

由於今日公布的 3 月小非農以及將在本週五 (3 日) 公布的非農就業報告計畫涵蓋期間，皆在政府宣布大規模社交距離 (social distancing) 措施之前，ADP 表示，3 月就業報告無法完全反映武漢肺炎 (COVID-19) 對勞動力市場的影響。

然而本月 ADP 數據顯示在疫情爆發後，部分企業確實已開始削減勞動力。報告指出，3 月已有六成企業停止招聘作業，超過 13% 企業已開始裁員。

Forexlive 分析師 Adam Button 表示：「今日的 ADP 新增就業人數突顯出該項調查的缺陷，因 3 月就業減少之數量遠大於此。」他認為該項調查是在美國採取大規模封鎖措施前進行，因此本週五的非農數據也無法完全反映就業情勢。