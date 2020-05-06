5月投資氣象主要股市和商品多呈「中立」 僅礦業「負面」

國泰證券今 (6) 日發布 5 月投資氣象觀點，除了對礦業抱持「負面」看法，對主要股市和商品看法皆持「中立」，原因是正反面消息角力，不過，隨著全球各國正陸續解封中，已逐步嗅出審慎樂觀的氛圍。

國泰證指出，全球主要央行和各國政府面對疫情衝擊紛紛大腕救市，如美國零利率和無限量化寬鬆政策，試圖緩解市場流動性問題並強化產業及投資信心，激勵股價走揚。

然而，全球主要企業陸續公布今年第 1 季財報，在經濟活動持續停擺下，企業獲利受衝擊，因此，國泰證 5 月投資氣象觀點對主要股市及商品抱持中立看法。

國泰證券進一步指出，在疫情蔓延下，國際科技大展實體活動紛紛喊停，包括 MWC、Google I/O、Facebook 開發者大會、IBM Think 2020 等相繼改為線上進行，而各大企業紛紛採行居家工作措施，相關會議視訊軟體平台帶動 Zoom、Webex Meetings 等使用量暴增，也推升許多遊戲及串流影音服務龍頭如 Netflix 股價創歷史新高。

同時，電商業績大增，帶動 Amazon 股價創歷史新高，而日本任天堂 Switch 更是供不應求，宅經濟浮上檯面，是否疫情結束後為人類社會帶來長遠的影響，是值得留意的議題。

國泰證券提醒投資人，消費和生活型態因疫情而改變，投資思維也需應變，建議可透過券商複委託平台布局美國或日本績優企業股票，也可參考如通訊服務、視頻遊戲和電競、雲端運作以及社群媒體等相關產業的 ETF，進而參與產業發展契機。