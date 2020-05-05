台灣4月外匯存底續創新高 外資持有股債台幣存款大增逾500億美元

台灣央行今 (7) 日公布我國 4 月底外匯存底為 4817.82 億美元，較上月底增加 13.97 億美元，續創歷史新高，其中，外資持有國內股票及債券連同其新台幣存款餘額，共折計為 4027 億美元，月增多達 522 億美元，約當外匯存底 84%，較上月一口氣回升 11 個百分點。

外匯局長顏輝煌說明，4 月歐元雖貶值 1%，但澳幣兌美元升值 6.2%、日圓升值 1.7%，再加上每月有固定外匯存底投資收益，推升外匯存底繼續創高。

顏輝煌也指出，台股 4 月上漲 1284 點，反映在外資持有股債至 4 月底來到 4027 億美元，較上月大增 522 億美元，增幅近 15%。

可觀察到，近 2 個交易日外資再度呈現賣超，不過，台幣續強，顏輝煌直指，市場上「不是只有外資，也有國內廠商」，資金還是有進有出，匯率由市場供需決定。

台灣在全球主要國家中，外匯存底排名維持第 4，中國 3 月底外匯存底來到 3.06 兆美元，月減 461 億美元，日本來到 1.62 兆美元，月增 75 億美元，瑞士來到 7912 億美元，月減 40 億美元，沙烏地阿拉伯 3 月底更是大減 239 億美元至 4622 億美元，已被台灣超車。

另外，顏輝煌說明，美國財政部外匯報告原則上在 4 月和 10 月公布，不過，目前尚未公布並非首例，去年的二次報告是延至 5 月 28 日和今年 1 月 13 日才公布，觀察可能是因各國都在積極紓困，使關注焦點略有不同。

但顏輝煌坦言，日前央行總裁楊金龍已表示若美國評估標準不變，台灣已符合 2 項指標，暗示台灣不見得仍可安全處於匯率操縱國觀察名單外。