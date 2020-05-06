美最大網路券商壓力測試 八成中概股股價歸零風險增

美國最大網路證券交易商 Interactive Brokers 對客戶表示，將在 5 月 12 日前完成提高投資在美上市的低市值中國企業股票交易保證金。外界認為這似乎是針對近期一連串在美掛牌「中概股」爆發財務醜聞後的應對措施。

Interactive Brokers 指出根據目前的保證金計算公式，採取一種新的壓力測試。根據測試，中小市值股票將縮水 15 億美元，意味 15 億美元市值以下的股票將跌到 0。

根據 Wind 數據統計，截至 4 月 30 日總市值在 15 億美元以下的中概股共有 191 檔，比重高達 78%，其中包含富途控股、搜狗、玖富、360 金融、格林酒店、嘉楠科技、精銳教育、房多多、趣頭條、優信、老虎證券、尚德機構等等。

Interactive Brokers 表示保證金將要增加，投資人的投資組合保證金將增至原始保證金約 90%。這項新規定將於 5 月 12 日前完成階段性遞增。Interactive Brokers 提醒，為履行新規定，持股的帳戶需符合保證金要求，無法滿足新規定的帳戶將被進行清算。

市場有一部份聲音認為近期川普為了肺炎疫情將茅頭指向中國，Interactive Brokers 在這敏感時機對中概股做出大動作是否存在「歧視」。

Interactive Brokers 市場和產品開發執行副總裁 Steve Sanders 反駁指出，Interactive Brokers 從來不會歧視任何國家和地區，保證金要求是基於特定股票的波動和交易量變化，本身就是處於不斷變動的狀態。

而有業內人士認為，券商提高保證金的做法並非針對中概股，主要因為近期中概股下滑風險已增溫。在「瑞幸事件」爆發後，陸續有中概股，如愛奇藝、好未來等等，被放空機構狙擊，中概股再度出現信任危機。

資料來源: 新浪財經, 瑞幸咖啡股價日線走勢

整體而言，自信任危機爆發後，中概股表現不佳。根據 Wind 統計，4 月共有 99 檔中概股出現下跌，比重達 40%，其中跌幅在 20% 以上的共有 18 檔。

