〈財報〉疫情重創 迪士尼樂園Q2營業利益年減58% 盤後挫逾2%

迪士尼 (DIS-US) 週二 (5 日) 盤後公布 2020 年第二季獲利不及預期，盤後挫逾 2%。新冠病毒 (COVID-19) 大流行破壞了迪士尼樂園和遊輪業務，但提振了甫推出的串流服務 Disney+ 參與度。

財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (不含一次性項目)：60 美分 vs. 89 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：180.1 億美元 vs. 178 億美元 (Refinitiv 共識預期)

營業利益總額：年減 37% 至 24.2 億美元 (去年同期 38.2 億美元)

然而，因 COVID-19 大流行衝擊全球經濟，因此難以將迪士尼實際財報數據與分析師預估值進行比較。

迪士尼執行長 Bob Chapek 初次舉行電話會議，前任執行長 Bob Iger 於 2 月宣布轉任執行董事長，且其焦點將放在創意項目。Bob Iger 在電話會議發表開場談話，但大部分 Q&A 時間不在場。據報導，由於居家限制加速擴及全美，Iger 被召回處理日常營運事務。

財務長 Christine McCarthy 在電話會議上表示，迪士尼本財年上半年將暫停派息，存下 16 億美元現金 (假設每股維持 88 美分)，但倘若更能妥善應對新冠病毒衝擊，迪士尼 6 個月後將重新評估派息。

迪士尼各集團 Q4 表現

媒體網絡集團

營收年增 28% 至 72.57 億美元

營業利益 23.75 億美元

遊樂園、體驗和產品集團

營收年減 10% 至 55.43 億美元

營業利益 6.39 億美元

電影娛樂集團

營收年增 18% 至 25.39 億美元

營業利益 4.66 億美元

直接對消費者的銷售

營收年增 100% 以上至 41.23 億美元

營業利益 負 8.12 億美元

新冠疫情的衝擊以迪士尼樂園、體驗和產品部門感受最大，迪士尼估計，該部門營業利益較去年同期下降 58%，因疫情損失營業利益約 10 億美元，大部分係因關閉營業導致營收流失。

在電話會議上，Chapek 談論了日後樂園重新開放後的新作業程序，包括限制入園人數、實施密度控制、量測體溫和配戴口罩等健康預防措施。

Chapek 表示，公司看到中國逐漸返回常態的跡象，令人振奮，上海迪士尼樂園將於 5 月 11 日分階段重新開放。該樂園每日遊客通常有 8 萬人，但因當地政府限制只能以 30% 容量運作，則為 2.4 萬人。Chapek 表示，該樂園初始開放運作將低於該容量限制，在過後數週再拉升到 30% 上限。

McCarthy 在電話會議上證實，迪士尼約有 10 萬名員工休無薪假。

迪士尼的「直接對消費者的銷售」業務看到亮點。該公司宣布，截至 3 月 28 日，Disney + 付費訂閱人數達 3350 萬人，4 月初之前該公司已經突破 5000 萬人訂閱，因為推行防疫居家措施，帶動串流媒體訂閱人數，到 5 月 4 日時已達 5450 萬人訂閱。

該公司持續向國際推展 Disney+，但儘管 Disney + 成長巨大，迪士尼高層仍拒絕提供財測，也不回答該業務何時能達到獲利。

截至 3 月 28 日，迪士尼的 Hulu 訂閱總人數年增 27% 至 3210 萬人。

由於缺乏體育賽事內容可直播，迪士尼 ESPN 廣告營收年減約 8%，但 McCarthy 表示，有正面跡象顯示「觀眾對體育賽事的需求被壓抑」，因為美國國家橄欖球聯盟（NFL）選秀 3 天來觀眾達 5500 萬人次，是有史以來觀看人數最多的一次，就連記錄片「最後的舞蹈」也創下收視紀錄。

體育賽事因疫情而無限期推遲，但迪士尼為直播這些賽事已支付的現金費用如何處理，McCarthy 不願評論，僅表示「迪士尼正努力與聯盟等夥伴非常緊密合作。」