資料中心需求帶動 台燿營收連2月創新高 台光電也不俗

PCB 上游 CCL 廠台燿 (6274-TW) 受惠建置伺服器、資料庫中心及基地台材料市場需求帶動下，4 月營收達 18.74 億元，月增 6.56%，年增 24.31%，已連續 2 個月創新高，台燿前 4 月營收 63.5 億元，年增 17.81%。

台光電 (2383-TW) 4 月營收表現也亮眼，達 22.27 億元，創今年新高，月增 2.7%，年增 11.6%，今年前 4 月營收為 81.36 億元，年增 15.12%，台光電今年 2 月以來營收就逐月成長，同樣優於市場預期。

台燿向金管會申報發行的無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資案已申報生效，預計最快 5 月底前完成募集，這也是今年以來繼聯茂 (6213-TW) 發行 3 萬張現增股籌資後，另一個專業 CCL 廠進行市場籌資。

法人指出，台燿深耕雲端伺服器市場，隨著客戶加入大陸 5G 基站建設，台燿營收將從第 2 季開始成長，公司計畫 5 月完成發行 18 億元可轉債，發行目的是為將來產能擴張，顯示對未來業務發展仍具信心，台燿 18 億元 CB 籌資完成後，若全數轉換成股權，可能稀釋約 6% 獲利

台燿 2019 年營收 175.27 億元，年減 1.46%，營業毛利為 41.37 億元，年成長 2.88%，合併毛利率為 23.61%，年增 1 個百分點，稅後純益為 17.52 億元，年減 4.58%，每股純益為 6.92 元，公司董事會決議每股擬配息 4.60373477 元。