〈環球晶法說〉因應肺炎影響 供應鏈將有兩大反應策略

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (5) 日召開法說，環球晶認為，面對新冠肺炎帶來的影響，供應鏈的潛在反應為去全球化、及中國強化本地供應鏈，而環球晶擁有可靈活調配全球產能優勢，且中國建立本地供應鏈仍需時間，也將面臨技術差距、專利疑慮等重大障礙。

徐秀蘭認為，下半年展望將視新冠肺炎疫情蔓延程度而定，主要關鍵因素包括全球總體經濟、智慧型手機、汽車市場復甦時機，資料儲存產業復甦並驅動記憶體的資本支出時機，及何時能有效控制新冠肺炎疫情的時機，並看好各國政府為降低疫情所帶來的經濟衝擊，所提出的紓困方案，可能刺激新一波需求。

因應新冠肺炎，環球晶預期，供應鏈的潛在反應包括去全球化，及中國強化本地供應鏈。環球晶認為，去全球化將使企業嘗試避免未來供應鏈中斷風險，加速消減全球經濟體間互相依賴與整合，而環球晶兼具全球供應與在地供應優勢，可靈活調配全球產能，彈性出貨。

至於中國強化本地供應鏈方面，環球晶指出，當企業試著採取多元化政策，並降低對中國的依賴時，將使中國加速建立自給自足的半導體供應鏈，但建立供應鏈需要時間，且存在技術差距，另一方面，客戶對專利的顧慮，及與現有夥伴的合作關係，對新加入競爭者而言將是重大障礙。