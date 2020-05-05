統一超喜迎旺季+展店動能無虞 站穩300元大關

時序逐漸進入超商傳統旺季，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 近日股價站穩 300 元整數大關，法人指出，超商除了擁穩健的防禦題材外，統一超今年的展店計畫仍將穩健推升其營收表現，尤其旺季報到，日平均銷售額有望因產品組合改善而提升，旺季業績值得期待。

統一超表示，台灣 7-ELEVEN 今年仍將積極展店，並持續發展複合店，滿足多元生活圈需求，看好未來發展仍有無限可能，目標今年仍將新增 250-300 家門市，與去年新開 286 家的腳步差異不大。

目前統一超超過 30 坪的大店占總門市數已達 75%，複合店也達 3%，長期目標是將大店比重提升至近 90%，法人看好，此有利營收維持成長動能。

另一方面，統一超表示，今年將深化 CITY CAFE 品牌力，發展!+? 不可思議咖啡、CITY PRIMA，並以行動隨時取提供更便利的服務。

今年以來可觀察到統一超積極發展全方位的數位服務平台，發揮線上線下的整合效益，並強化 OPEN POINT 會員經營，以提升會員貢獻度及黏著度，法人指出，去年電商占統一超營收比重 5%、獲利占 20%，隨著統一超積極開展電商業務，有助進一步提升獲利面。

不過，法人也提醒，統一超轉投資金雞母菲律賓 7-ELEVEN 隨著當地封城，自第一季底至 4 月底明顯受衝擊，3 月日平均銷售額下滑幅度約 11%，預料其上半年對統一超的貢獻獲利將減少。