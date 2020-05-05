中美衝突再度升溫 債券避險有3訣竅

美國總統川普揚言對中國報復加稅，再度刺激公債避險需求，法人認為美債仍是最佳避險工具，可掌握規模大、流動性佳、買賣價差小，三大原則挑選。

今年 1 月，美中終於達成第一階段貿易協議，金融市場樂觀一片榮景，豈料爆發新冠肺炎疫情，讓全球經濟陷入停擺，3 日川普直指中國掩蓋病情，故意讓全世界一起淪陷，不排除加徵關稅報復，並強調要中國兌現先前採購 2000 億美元美國商品的協議，否則將再掀貿易戰。

美中衝突升溫的疑慮再起，加上新冠肺炎疫苗尚未問世，疫情隨時可能再度爆發，推升潛在避險需求，元大投信認為，目前美國聯準會施行無限量寬鬆政策，美債仍是最佳避險工具，可挑選規模百億以上、日均成交量至少千張、買賣價差小的標的布局。

若想保護股票資產，20 年期以上美債是較佳的工具，因為長天期債券與股市漲跌呈負相關，可以對沖股市下跌風險。那麼美債該如何找買點？元大投信指出，觀察美債指數，會發現長期持續上揚，因此最簡單的方式就是抓價格跌幅進場，例如價格從高點拉回 5%，進場一批、拉回 10% 再進場一批。

要特別提醒的是，不少投資人誤以為買評等佳的公司債，甚至高收益債，也能有緩衝股市震盪的效果，但事實上，這類債券與股市漲跌往往呈正相關，不具保護力。