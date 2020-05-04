川普政府再批中國 蓬佩奧：有「大量證據」顯示疫情來自武漢實驗室

美國總統川普、國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週日 (3 日) 聯手抨擊中國，蓬佩奧表示，有「大量證據」顯示新冠肺炎 (COVID-19) 疫情始於中國武漢的實驗室。川普則說，中國犯了非常可怕的錯誤，並試圖掩飾。

川普表示，他毫不懷疑中國在新冠病毒爆發的規模和風險方面，誤導了世界，然後在這種疾病成為全球大流行病之後，又試圖掩飾它。

川普發言之際，美中之間的緊張關係正快速攀升，新冠肺炎首先在亞洲和歐洲迅速蔓延，但在美國的感染和死亡人數最多。至目前為止，美國已有 6.5 萬多人死於新冠肺炎。

蓬佩奧也在週日早些時候表示，已有「大量證據」顯示，病毒來自武漢的實驗室，這也不是中國第一次因實驗室的失誤，造成世界暴露於病毒面前。但他並未就這一說法提供任何證據。

蓬佩奧批評，中國共產黨淡化疫情，至今仍在掩蓋事實、拒絕讓外界進入實驗室等地調查，還把世衛當成工具，表現得就像威權政權一樣。

蓬佩奧說，他贊同國家情報總監辦公室一份報告的結論，這一報告排除了病毒是基因改造或人造的可能。

他說：「我看到情報界的說法了，我沒有理由認為他們搞錯了。」

川普及其助手自上週起，加強了對北京的批評，尤其要中國針對此次疫情的起源做出答覆。

川普猛攻中國，但週日受訪時仍拒絕直接批評中國國家主席習近平，並稱習近平是強力的領導人。川普說：「我不會說什麼。我和他有過很好的關係。」