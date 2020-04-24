〈瑞儀法說〉平板、筆電客戶追單強 Q2營收可望季增逾6成

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (24) 日舉辦法說，展望第 2 季，董事長王本然表示，雖然全球疫情仍不明朗，但目前客戶追加平板、筆電訂單，仍看好第 2 季營運成長，法人預期，瑞儀第 2 季營收可望季增 6 成以上。

王本然表示，因疫情變化大，對今年整體展望保守，估今年上下半年營收占比為 48:52，但還要觀察疫情變化，今年將持續朝車載、高階筆電平板、高階顯示器、工控、醫療等發展，至於手機、電視則不會特別著重，預估今年全年毛利率落在 16-18%。

觀察瑞儀首季產品銷售，行動裝置因手機比重下降、占比達 54%，IT 占比則因筆電出貨提升占比達 43%，電視則降至 1%，其他產品 2%。

展望今年，王本然指出，近期受惠遠端會議、遠距教學、宅商機等，筆電、平板需求持續增加，預期第 2 季需求仍將維持高檔，車載產品方面，去年突破 100 萬台，今年除與面板廠合作，也打入一線的品牌車廠，出貨可望突破 200 萬台，但疫情影響部分訂單延至下半年，看好未來 5-8 年商機。

手機、電視方面，王本然指出，2 年前開始調整產品比重，由於 LCD 手機將被新一代顯示技術取代，因此不是瑞儀主力，電視去年下半年不再承接小米訂單導致出貨下滑，目前以接友達 (2409-TW) 訂單為主。

市場也關注瑞儀 MiniLED 產品進度，王本然表示，瑞儀 2-3 年前就開始布局，目前市場也陸續有品牌推出相關產品，但分析現階段仍是初期發展階段，仍有耗能、良率、價格等問題待進一步優化，將持續與客戶合作，預期短期內 MiniLED 仍主要以高階產品為主，並測試市場接受度。