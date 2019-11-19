摺疊平板手機銷售看俏 觸控筆成新藍海市場

三星推出的 Galaxy Fold 與華為推出的 Mate X 銷售皆傳出捷報，三星更傳要在明年推出平價版的 Galaxy Fold，且支援 S Pen，市場看好未來大尺寸手機配觸控筆的趨勢，台廠義隆電 (2458-TW) 具備 OLED 可撓式技術，加上觸控筆方案成熟，市場看好隨著摺疊手機商機發酵，將成直接受惠者。

外媒 LetsGoDigital 指出，三星預計將 Galaxy Note 系列的觸控筆 S Pen，引進 Galaxy Fold 系列，甚至在平價版 Galaxy Fold 機身中預留 S Pen 的插槽，市場認為，三星近期的銷售策略上，因旗艦機種 S 系列與 NOTE 系列分界逐漸模糊，NOTE 除在螢幕上略大於 S 系列外，僅 S Pen 提供較多元的使用者體驗。

因此，三星為有效定位產品特性，可能將 S Pen 提供的使用者體驗，移植到同為大螢幕且擁有摺疊功能的 Fold 系列，除有效定位產品外，也有助推廣摺疊平板手機，同時，將吸引像華為這類自身擁有觸控筆的廠商，加入競爭行列，摺疊平板手機可望成為觸控筆應用的下個藍海市場。

義隆電觸控筆方案已被多家廠商，如華為、微軟等大廠採用，可望搶搭這波商機。