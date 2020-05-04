醫療訂單暢旺 八貫首季純益年增7成 每股賺0.97元

八貫 (1342-TW) 今 (4) 日公布第 1 季財報，在疫情需求帶動下，醫療訂單暢旺，毛利率創新高，單季稅後純益 0.59 億元，年增 7 成，每股純益 0.97 元。八貫表示，隨著歐美醫療用品大廠拉貨力道強勁，今年高毛利的醫療產品營收可望大幅提升，對全年營運不看淡。

八貫第 1 季營收 3.85 億元，年增 27.2%，毛利率 26%，創新高；稅後純益 0.59 億元，年增 71.3%，每股純益 0.97 元。

八貫為全球唯一同時擁有 TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，專攻醫療、救生、戶外及航太等高端利基市場，主要客戶皆為歐美一線品牌大廠。

目前歐美一線醫療用品大廠，如 Hill-Rom Holdings, Inc、Arjohuntleigh、 Getinge Group 及 Winncare France，皆為八貫長期客戶。八貫表示，第 1 季因戶外、醫療等訂單暢旺，推升 2 月起營收連 2 個月雙位數成長，在高毛利的醫療需求帶動下，獲利走揚。

展望後市，八貫表示，今年全球受到 COVID-19 疫情影響，醫療產品需求大幅成長，目前歐美醫療用品大廠拉貨力道強勁，醫療產品營收可望大幅提升，且隨著歐美各國審慎考慮復工時機，在醫療訂單增溫與復工後的商機加持下，對今年營運不看淡。

八貫去年下半年登錄興櫃，從去年營收占比來看，戶外 57％、醫療 30％、救生 11％、其它 2％，去年營收、獲利均創新高，且由於產品專攻高端利基市場，八貫每年平均毛利率均超過 23％，隨著產品組合優化，去年毛利率達 25％，再創新高，稅後純益 1.81 億元，年增 13.1%，每股純益 3.08 元。