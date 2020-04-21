〈車市〉4月以來掛牌數較上月銳減逾3成 本月生產缺料壓力浮現

第一季台灣車市淡季不淡熱況逐漸冷卻，今 (20) 日最新公布的 4 月前 20 日新車掛牌數僅 12926 台，月減 33%，年減 16.9%，裕日車 (2227-TW) 直言，疫情持續在全球蔓延，開始衝擊民眾購車意願，賞車來客少了 10-20%，5 月除需求端壓力略增，零件短缺無法交車問題也將逐步浮現。

4 月上中旬前 10 大車商可見國產車幾乎全數衰退，進口豪華車商賓士仍穩坐在第 3 名，比起上月，僅有福特維持成長。車商透露，國產車訂單平均有近 20% 的衰退狀況。

裕日車坦言，疫情最初消費者購車意願大增，加上油價大跌，「很多人急著要車」，不過，隨著疫情蔓延至歐美，全球景氣恐陷衰退，已逐漸衝擊到消費心理。

至於生產端，裕日車指出， 4 月尚未明顯有缺料問題，不過隨著歐美疫情蔓延，5 月來自歐美、墨西哥和加拿大等地的零組件缺料狀況恐加劇，甚至可能導致無法如期交車，已尋求向中國和日本相關業者購料。

據統計，4 月上中旬仍以和泰車 (2207-TW) 旗下 TOYOTA 加上 LEXUS 合計銷售 4369 台最多，但呈現月減 33.1%、年減 12.4%。

其次為中華三菱銷售 1409 台，月減 16.8%、年減 6.5%。

而賓士穩居第三名達 1057 台，月減 24.1%，但僅較去年同期微幅衰退 0.7%，其中，C 系列和 GLC 合計熱賣近 500 台，是最大功臣。

福特和裕日車 (2227-TW) 的 NISSAN(含 INFINITI) 同樣達掛牌 784 台；其中，福特月增 9%、年增 27.5%，NISSAN(含 INFINITI) 則是年減 37.7%，年減 48.8%。

福特六和也指出，在「One Ford」策略下與全球分工步調一致，此次受歐美產線停工影響，福特六和汽車生產所需的零件無法即時供應，因此，將於 4 月 22 日起進行產能調控，預期將影響 New Ford Focus 全車系的新車交付，而德國原裝進口的 New Ford Focus ST 也因受停工影響將延後交期。