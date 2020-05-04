川普有信心年底前就有疫苗 比白宮公衛團隊更樂觀

美國總統川普週日 (3 日) 表示，他有信心在今年年底之前，新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗就能完成，這一時間表甚至比他的政府公共衛生顧問提出的樂觀預期還要快。

川普強調，他很有信心，在今年年底之前疫苗就能面世，政府正在全力推展此事。

川普說，即使現在沒有疫苗可供生產，但政府已經在籌備生產線的建立。

川普特別提及製藥商嬌生公司 (Johnson & Johnson)。與衛生和公共服務部合作生產疫苗的嬌生公司表示，它希望在 2021 年初獲得批准。

美國國家過敏和傳染病研究所所長 Anthony Fauci 指出，開發疫苗預計會需要 18 個月的時間，儘管他在上個月受訪時稱，進度可能會早幾個月，但他不認為應該過度承諾。

美國經濟損失正因疫情蔓延而增加，經濟學家警告，除非消費者確信他們可以安全地返回疫情前的正常狀態，否則不會很快復甦，而這需要以疫苗或有效的療法做為基礎。

川普在今年 1 月曾表示，疫情在美國已完全得到控制。週日他被問到對疫情反應過慢一事，川普表示，他做得很早，但是所有人，包括傳染病專家 Fauci，都對疫情輕描淡寫。

川普補充說，他在 2 月初就發布對中國的旅行禁令，但民主黨佩洛西 (Nancy Pelosi)，以及 Fauci 都不認為疫情是什麼大不了的事。

有報導稱，美國情報部門在 1 月和 2 月警告川普，疫情有在美國爆發的可能性。Fauci 在 2017 年發表演說，稱未來幾年仍可能在傳染病一事面臨挑戰。他當時強調需要「公共衛生緊急基金」應對可能的疫情，因為川普政府一直在削減相關機構的支出。

Fauci 在今年初的說法的確未提及疫情的緊迫性。他在 1 月 26 日受訪時稱，病毒對美國來說風險還非常非常低，儘管他也強調，公共衛生官員仍要認真地看待此事。

2 月 29 日 Fauci 受訪時，依舊表示美國的疾病風險「仍然很低」，但他也說，一旦出現社區感染案例，情況就會改變。