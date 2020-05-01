比爾蓋茲：新冠肺炎疫苗最快9個月後問世

微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 週四 (30 日) 捎來好消息，他認為疫苗研發所需時間最快只需要 9 個月，在有效可行的疫苗出現前，商業活動仍無法恢復正常。

長期關注傳染疾病議題的蓋茲重申，唯有開發出新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗，才能讓全球經濟安全地重新開放。

蓋茲在他的部落格中寫道：「如果我們要恢復正常，我們需要研發出最安全有效的疫苗」。

「我們需要製造數十億劑疫苗讓全球各地都能使用到，而且必須盡快完成」，蓋茲強調。

投身於慈善和醫療保健事業的蓋茲，已經多次發表防疫建議，他於週四補充，這種疫苗只要 70% 有效，就能成功阻止疫情擴大；就算只有 60% 有效，也算可行，只是仍有可能出現區域性爆發，而任何效力低於 60% 的疫苗，都不可能阻止新冠肺炎病毒。

蓋茲樂觀地表示，他認為安全有效的疫苗，大約會在 18 個月內研發出來，不過最快可能縮至 9 個月，但也有可能長達兩年。

他表示，疫苗剛開發出來時，不一定要完美，可能需要一些時間才能調配出最適合的疫苗。

蓋茲說，可行疫苗一旦準備好，就該先分發給醫護人員，再分發給低收入國家人民。蓋茨認為全球會需要 70 億劑疫苗甚至更多。

他補充說，Covid-19 疫苗可能會列入新生兒須施打的疫苗表中。

根據約翰 · 霍普金斯大學彙編的數據，自從疫情爆發以來，新冠肺炎已在全球感染超過 320 萬人，死亡病例達到 227,971 例。

蓋茲表示：「雖然情況尚未明朗，但已經出現一絲希望，我們正在採取正確的行動，以盡快獲得疫苗。」