巴西股市今年表現全球最差 恐怕不能只歸咎疫情

今年以來全球表現最差的巴西股市，IBOVESPA 指數跌幅高達 47%，在彭博跟蹤的 90 個主要股指中敬陪末座，自一月的高點下跌以來，市值蒸發 1.5 兆雷亞爾 (約 2800 億美元)，相當於該國國內生產總值 (GDP) 的 20%，表現之差，恐怕不能只是一味地歸咎於武漢肺炎 (COVID-19) 的衝擊。

巴西股市今年下跌 46.8%，在全球股市表現中敬陪末座。(來源：Bloomberg)

疫情危機雖然可能使得巴西經濟陷入幾十年來最嚴重的衰退，但更須關注的是巴西政治局勢突然惡化，上個月在不到兩周的時間裡，巴西衛生部長和司法部長相繼離職；美國最高法院批准了對巴西總統博索納羅 (Jair Bolsonaro) 的調查，都導致被視為是維持經濟成長關鍵的改革可能受挫。

同時，巴西疫情升高，最新確診人數已超過 10 萬，大宗商品價格大幅下跌、金融市場的劇烈波動以及貿易停滯，均導致巴西經濟將再次陷入衰退，財政赤字惡化將進一步削弱其財政實力，並加大財政改革的難度，部分資產管理機構預估巴西今年債務與 GDP 的比率恐怕將超過 90%。

Itau BBA 策略師 Pablo Ordonez 日前發布的報告中指出，巴西的改革日程失去了動力，而行政和立法部門的衝突和歧異更增加了政治風險。

巴西股市正面臨市場情緒迅速惡化及拋售潮，使得策略師大砍 Ibovespa 指數目標價，彭博社調查中，九位策略師年底平均目標價下看 89400 點，遠低於目前的 80505 點，與去年 12 月的調查相比，大砍 32％。

儘管如此，但 89400 仍於目前水平約 10%，隨著全球央行急於拯救金融市場及其經濟，低利率環境有望繼續支撐股市。巴西央行本周將召開利率決策會議，目前已處於歷史低點的利率水平，很有可能再次調降。

美國銀行策略師 David Beker 預計，巴西 Ibovespa 指數年底將來到 76000 點，為彭博調查中給予目標價最低，較目前的 80505 點還有潛在下跌空間 9%。

Beker 說，巴西股市的表現在財報季顯得格外脆弱市場，特別是受到疫情衝擊的零售商和航空業，以及存在風險的銀行業。