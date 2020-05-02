全球病毒篩檢需求爆發 台生技廠全面搶進布局

新冠肺炎疫情還沒退燒，在疫苗、新藥沒上市前，快篩檢測需求迫切，市場規模上看百億元，台廠紛紛搶進分食大餅，檢測種類可分為三大類，包括抗原檢測、核酸檢測及抗體血清檢測，三項檢測方式無法互相取代、相輔相成，成了台廠最好的機會。

抗原檢測如同驗孕棒，檢測時間約 15-20 分鐘，是目前市面上的「快篩」，透過偵測病毒抗原，只要檢測出體內有病毒抗原，就代表民眾正在被感染中，可初步進行居家分流。目前國衛院、中研院、寶齡富錦 (1760-TW) 與普生 (4117-TE) 等，均開發此項產品。

核酸檢測如同扮演醫院角色，檢測程序冗長，從採檢檢體、萃取乃至分析，各家分析時間不大相同，平均花掉 2-4 小時，但準確率高，且平均單次可檢測 92-96 人份，即使體內病毒數量低，也能被檢測出來，是目前最熱門、國內正在使用的檢測方式，因此較多台廠布局此領域，包括普生、瑞基 (4171-TW)、高端 (6547-TW)、瑞磁 ABC-KY(6598-TE)、金萬林 (6645-TW)、大江 (8436-TW) 等。

最後為抗體檢測，雖然檢測時間只要 15 分鐘左右，但此檢測方式必須是民眾已感染 7-14 天後，且體內已經有出現抗體，才知道曾經被感染過，因此較有空窗期、出現偽陰性等問題。其中，丹麥生技公司柏勝生技與廣明 (6188-TW) 合作的新冠肺炎血清檢測碟片、亞諾法 (4133-TW) 與台灣亞洲基因合作的血清 IgM IgG 快速檢測試劑，都屬於抗體檢測。