台積電、大立光營收、大南港案開標 本周重要大事預告

重量級科技廠法說會持續登場，本周由上銀、環球晶接棒，外界關注營運展望及疫情影響等；中經院周一將公布 4 月台灣 PMI 指數，並對今年下半年釋出最新預估；股王大立光、台塑四寶及台積電分別預計在周二、周三及周五公布營收，另外，台北東區大型土地開發案大南港案也將在周四開標，以下是本周大事預告：

科技廠重量級法說 上銀、環球晶接棒

時序進入 5 月，繼上周聯發科、聯電、日月光投控舉辦法說後，分別對第 2 季營運釋出展望，本周科技廠法說將由上銀、環球晶等接棒登場，市場高度關注營運展望與疫情影響。

本周一立積、群電將舉辦法說會，周二由上銀、環球晶接棒，周三則有研華，周四由廣越、宏正登場，周五則是環宇 - KY。

中經院周一公布台灣 4 月 PMI

中華經濟研究院周一 (4 日) 將公布 4 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，雖然 3 月台灣 PMI 攀升 0.4 個百分點至 53.1%，但廠商未來六個月展望指數 3 月再續跌 8.1 個百分點至 28.7%，創 2012 年 7 月指數創編以來的最快緊縮速度，而非製造業廠商對未來半年景氣，同樣看不到樂觀理由。

觀察全球各國已公布的 PMI 指數，德國 4 月綜合 PMI 暴跌至 17.1，創下史上最低，美國製造業 PMI 則跌至 36.9，為 11 年來最低，中國製造業指數則來到 50.8，也不如預期，俄羅斯、英國也分別創低達 31.3、32.6。

台積電周五公布 4 月營收 Q2 估仍可維持高檔

晶圓代工龍頭台積電周五 (8 日) 將公布 4 月營收，台積電日前法說表示，客戶需求並未趨緩，但受疫情影響，保守看待下半年終端需求，估營收較上半年持平至微幅衰退，其中反應市場不確定性，預期手機需求恐將轉趨疲弱。

台積電估第 2 季營收達 101- 104 億美元，季減 2.04 至季增 0.87%，仍有機會續寫新猷，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，雙率維持高檔。

大立光 4 月營收周二出爐 恐較 3 月下滑

光學元件大廠大立光周二 (5 日) 將公布 4 月營收，大立光第 2 季受新冠肺炎疫情影響，加上品牌手機廠審慎看待 5G 市場發展，拉貨轉趨謹慎，估 4 月營收將較 3 月下滑，5 月也恐較 4 月差。第 2 季稼動率估低於第 1 季，連帶影響毛利率表現，但資本支出將維持不變。

台塑四寶周三公布 4 月營收 關注國際油價影響

台塑四寶周三 (6 日) 將公布 4 月營收，受疫情衝擊，四寶今年首季僅南亞小賺，其餘三寶鈞轉虧，而由於疫情持續延燒，台塑、台化日前下修第 2 季展望，估第 2 季營收將不如第 1 季，南亞則受惠疫情帶動遠距辦公等趨勢，電子材料需求升溫，看好第 2 季營收將持平首季或微幅成長。

台北東區大型開發案 大南港案周四開標

台北東區門戶土地標售大案大南港逾 7500 坪土地將在周四 (7 日) 正式開標，是繼京華城、世貿三館、松江南京等地上權案後，大型土地標售案，市場預期，大南港案可望成為史上第二高總價的土地標售案。

大南港案位於南港東新街南港路口，原占地面積達 1.06 萬坪，全案土地所有權利人持有面積，依比例為國揚建設持有 40%、和桐子公司和信成持有 21.25%、工信子公司展邦建設 12.5%、威力國際 10%、弘輝 8.75%、定利開發 7.5%。

亞洲生技大會 周二將舉辦發表會

生技業年度盛事亞洲生技大會周二 (5 日) 將舉辦發表說明會，今年因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，預期生醫技術、疫苗研發將成為今年展會重點，大會預期 7 月 22 日至 26 日舉辦，但受疫情影響，將以新型態展會方式舉辦，期望幫助台灣廠商在嚴峻疫情中，找到資金募集及國際合作伙伴。