利率不變！ECB強調必要時擴大QE 並推新一輪大流行貸款計畫

儘管稍早公布的歐元區 GDP 季跌幅探近 25 年新低，歐洲央行 (ECB) 週四 (30 日) 仍維持三大主要利率不變，惟強調準備在必要時擴大購債規模，同時啟動新的貸款計畫「大流行緊急長期再融資操作」(PELTROs)。

ECB 將基準存款利率維持在 -0.5%、主要再融資利率維持在 0%，此外，為期一年的第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO III) 適用利率，設定為比歐元區主要再融資平均利率低 50 個基點。

TLTRO 為 ECB 向歐元區銀行提供的低利率貸款，目的為鼓勵銀行向客戶提供貸款，以刺激實體經濟。

除了承諾 7500 億歐元的緊急抗疫購債計劃 (PEPP) 將持續至 2020 年底，ECB 還將展開一項新的非定向貸款計畫，稱為「大流行緊急長期再融資操作」(PELTROs)，以支撐歐元區金融體系的流動性，其中包含 7 個額外再融資操作，預計 5 月正式啟動。

至於先前的資產購買計劃將持續以每月 200 億歐元速度增長，ECB 表示已做好充分準備來擴大資產購買計劃，並依據情況必要性來決定實施期限。

央行總裁拉加德將在德國法蘭克福時間下午 2:30(台北時間晚間 8:30) 的線上新聞發佈會解釋政策決定。

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