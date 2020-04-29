〈能源盤後〉市場提早轉倉 波動加劇 敘利亞油輪爆炸 原油上彈後回落

週二 (28 日) 交易，原油期貨價格自盤中高點回落，最終收低。交易時間稍早，因外電報導指出敘利亞一艘油輪發生炸彈爆炸事件，至少 10 人喪生，刺激油價走高。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「即使在原油過剩的市場上，炸彈轟炸的消息仍導致石油出現風險溢價上升，但我們仍需要找出這是否是一次性事件，以及肇事者是誰。」在此背景下，6 月交割的 WTI 原油期貨價格一度飆升至 13.69 美元，但最終仍吐回收低。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 44 美分或 3.4%，收每桶 12.34 美元。在爆炸消息傳出前，盤中低點觸及每桶 10.07 美元。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「供過於求的狀況會讓儲油槽在未來幾週就達到滿盈上限。原油交易將持續動盪，但任何大幅放鬆的上漲都可能會遭嚴重拋售，直到整個能源領域開始呈現更深度的減產。」

分析師曾表示，交易者擔心 5 月契約崩跌至負價的事件會重演，令一些投資人較預期提早撤離 6 月契約。

ING 商品策略主管 Warren Patterson 指出，2020 年 6 月契約未平倉量上週大減 44%。

「6 月 20 日交割的契約要到 5 月 19 日才到期，以此來說，這是提早撤離該契約，因此料想 6 月 20 日交割的契約將會越來越沒有流動性，最終可能令其到期前更加劇烈波動。」

週一收盤後，標普道瓊指數表示，所有標普 DJI 大宗商品指數的 WTI 原油將提前轉倉至 2020 年 7 月契約，包括 S&P GSCI XX:SPGSCI 系列，該商品目前內含 2020 年 6 月 WTI 原油契約。

該公司表示，基於 2020 年 6 月 WTI 原油契約價格可能跌至 0 或甚至負價，所以才會執行這項「非事先排定的轉倉」。

全球最大石油 ETF——美國石油基金 LP (USO-US) 表示，將進一步減持特定月份的期油持倉量，使其 7 月期油持倉 30%，接著 8、9、10、12 月期油各持倉 15%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 47 美分或近 2.4%，收每桶 20.46 美元。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，「WTI 被鎖在庫欣交易，這會讓波動更劇烈。」俄克拉荷馬州庫欣是紐約商品交易所 (Nymex) 原油期貨的交割中心。

「儲存空間正迅速被填滿，加上 USO 變動特定月份的期油持倉量，以及 GSCI 提早自 6 月契約轉倉至 7 月，所以我們會持續看到 6 月 WTI 期油的劇烈波動，如果 WTI 自偏高的十多美元驟降至偏高的個位數，這也不令人意外，這就是極致的波動性。」

「事實就是，需求要花好長一段時間才會恢復，而供應端已經用完所有能儲存的空間。」

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上升 2.9%，收每加侖 66.72 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.3%，收每加侖 63.08 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.4%，收每百萬 Btu 1.794 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.7%，收每百萬 Btu 1.948 美元。

5 月天然氣契約週二收盤後到期。