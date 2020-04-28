DSCC：三星Galaxy S21有望搭載京東方OLED螢幕

外電報導，南韓科技大廠三星旗下智慧型手機通常搭載三星顯示 (Samsung Display) 的 OLED 螢幕，不過，根據調研公司 DSCC 的消息顯示，三星正在與中國京東方 (000725-CH) 進行商談，三星下一代 Galaxy S 和 Galaxy A 系列智慧手機有望搭載京東方的 OLED 螢幕。

外媒指出，三星的行動通訊部門正與京東方進行商談，内容主要是為將來的 Galaxy S 和 Galaxy A 系手機採購螢幕。預期三星 Galaxy S21 型號手機可能將搭載京東方 6.67 吋可彎曲 OLED 螢幕，Galaxy A91，則可能將配備 6.67 吋的 FHD + 解析度螢幕。

根據 DSCC 的數據，京東方是目前全球最大的 LCD 面板供應商，並且通過不斷的投資，這家中國公司目標是在智慧型手機 OLED 面板市場上與三星顯示競爭。目前，京東方是僅次於 LG 顯示的全球第三大的手機 OLED 面板供應商。

報告顯示，三星顯示的市占率預計將在 2020 年第四季，從去年同期的 80% 下降到 69%。據報導，三星顯示可能會失去與蘋果簽訂的 iPhone 12 系列 OLED 螢幕供應合約。據悉，蘋果有部分 iPhone 12 機型將改用來自京東方的螢幕。

可彎曲 OLED 螢幕市占率 (圖片：sammobile)

不過與此同時，三星也正在加大投資可折疊式 OLED 面板以及可折疊式超薄玻璃面板，該公司計劃在未來幾年內向其他智慧型手機品牌提供數百萬個可折疊式 OLED 螢幕。