〈分析〉五窮六絕A股不理 科技當道、防外資撤兩重點

由於受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，全球股市在 3 月份出現較大幅度的下挫。但在各國實施更為寬鬆的貨幣與財政政策，以及歐洲部份國家預告 5 月份將陸續「解封」，反應疫情逐漸已在控制中，帶動 4 月份全球股市呈現觸底反彈。

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截至 4 月 24 日止，相較於全球主要股市表現，4 月以來 A 股反彈漲幅較不明顯。但以今年整體而言，中國因為肺炎疫情先受到控制，股市也率先反應利多，所以 A 股市場跌幅相對於全球主要股市低。

值得一提的是，創業板指在全球主要股市中表現一枝獨秀，反應出 A 股市場資金偏好，已經明顯改變，科技類股當道。法人開始將資金從過去重壓的銀行、保險類股，轉向消費類型，如釀酒，及科技類股，如半導體為主。而未來只要法人持續加碼 A 股，科技類股投入比重高的趨勢也不易改變。

至於資金大舉移往科技類股，主要在於美中貿易戰火擴大延燒至科技業，美國「封鎖華為」意外刺激出「中國芯」、「國產化」的發展及產業政策。現階段中國電子零組件已經朝向能不用美系供應商就不用的演變，同時也漸漸減少向外國採購的比重，在可以「國產替代」的技術前題下，訂單大量轉至陸廠。而股市資金則順應這變化，大量佈局科技類股。

A 股 4 月份漲幅相對平緩，但融資融券餘額仍持續走高。截至 4 月 24 日，A 股滬深兩市融資餘額人民幣 1.045 兆元，表現與 3 月份相當，不過融券餘額達人民幣 218.8 億元，創下今年最高水準，反應出在防疫情期間內，市場累積不少融券需求未釋放，而在市場交易正常化後，4 月份融券需求進一步釋放。

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外資流動方面，4 月份陸股通持股數量與 3 月相比小幅上升，達 710 億股，年增 43.4%、月增 2.3%。資金流入則是受惠於 A 股表現相對強勁、中國疫情已受控制之下，及美元流動性風險解除，外資對人民幣資產的需求增加。截至 4 月的統計，自陸股通開通以來北向資金累計買超人民幣 1.029 兆元，3 月底則是人民幣 9741 億元，月增 5.1%，年增 37%。

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不過，外資流入中國的速度今年不一定會再度出現如去年般的榮景，因去年不少國際指數編製公司積極擴大 A 股納入比重，今年這個盛況恐暫歇。

MSCI 已指出今年將暫不考慮提升 A 股在指數中的納入因子，主要考量點是，A 股需要就四層面的市場開放做出明顯改進：衍生性金融品的缺乏、過短的交易結算週期、滬深港通和 A 股休市時間不統一，及滬深港通交易機制欠缺靈活性。

資料來源: MSCI

在 A 股尚未就開放市場做出積極改變的情況下，預估外資對 A 股市場投入的積極度將受到影響，進而阻礙 A 股的納入因子在 MSCI 指數中進一步提升的進程。

另一方面，歐美肺炎疫情雖然已見高點，但新興市場，如南美洲、非洲、印度等地區疫情仍不明朗，這可能使外資對新興市場卻步。一旦外資減少新興市場整體投資比重，流進中國的資金勢必相應減少。

根據 EPFR 的統計可看出，截至 4 月 24 日，全球權益性資金更偏好已開發市場，而新興市場整體呈現賣超趨勢。

資料來源: EPFR

中國雖然在新興市場中是少數幾個外資仍買超的特例，但也不能過度樂觀今年外資仍會維持買超趨勢。只要出現黑天鵝事件，或是新冠肺炎在秋天又再捲去重來，A 股恐又將再遭如今年 3 月般外資出去潮。