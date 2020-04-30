蔡明彰分析師觀點：藏在聯發科法說會的明牌

今天報告的主題是「藏在聯發科法說會的明牌」。



外行看熱鬧、內行看門道，4 月 16 日台積電 (2330-TW) 的法說會報佳音，隔一天，外資買超了台積電 5.7 萬張，大漲 7％，收在 306.5 元，但是過了這一段時間之後，台積電禮拜三的股價，還沒有比 4 月 17 日的收盤價 306.5 元更高。

但是，在當天，台積電的法說會當中，看好了高速運算 HPC，所以法說會真正的明牌是世芯 - KY(3661-TW)。台積電也投資了這家公司，世芯 - KY 第一季的 EPS 2.87 元，改寫了歷史新高，從台積電的法說會以來到禮拜三，世芯 - KY 股價大漲 20％，並且改寫了歷史的新天價。

由這個案例就可以看得出來，台積電法說真正內行看的是 HPC。同樣的，聯發科 (2454-TW) 第一季的財報跟第二季的財測優於預期，並且 5G 的系統單晶片 SoC 放量，帶動了台股禮拜三攻上了季線，成為盤面最大的功臣。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，聯發科法說會沒講的才是重點，因為華為假如被美國切斷了晶片的供應，華為的發言人曾經表示，會轉向聯發科來購買相關的晶片，但是會不會跟聯發科買晶片，聯發科本身的態度如何，卻在法說會中一字未提。我們對比一下，聯發科的高階天璣 1000，嚴格來說，銷售的成績不如高通的驍龍 865，可能是知名度比較低。

全球行動處理器的市佔率，2019 年高通是 33.4％，聯發科是 24.6％，三星電子 14.1％，這是全球前三名，但從市佔率來看，顯然聯發科還落後了高通，但是聯發科 2019 年的股價大漲 100％，比高通漲幅 80％還高，為什麼？

真正聯發科沒講的原因，就是在中美貿易戰的時候，大陸去美化，進行了國產晶片的替代，使得聯發科佔有了絕佳的戰略位置。

根據大陸媒體的透露，在去年第三季華為手機採用高通晶片的比例下降到 8.6％，而使用聯發科晶片的比率，從 7.3％大幅提高到 16.7％，原來，川普總統是聯發科的貴人。

現在新冠肺炎的疫情尚未控制、尚未結束，但川普急於尋找下一個戰場來因應美國 11 月份的總統大選，美國會擴大對中國企業出口的限制，鎖定了航太跟半導體。

我們舉一個案例，美商賽靈思 Xilinx 的 FPGA 可程式化邏輯閘陣列，華為一年進口 5,000 萬美元，佔賽靈思一年的營收 8％，但是在禁令之下，華為的賽靈思晶片庫存即將用盡，華為把賽靈思的晶片用在 5G 基地台的佈建，但是賽靈思加上了英特爾佔全球 FPGA 的市佔率高達了 87％，兩家 FPGA 的專利一共一萬個。但是，大陸的紫光集團只有 200 個，所以這時候，中國應用了兩手策略，長期的策略是中國的大基金，加速國產晶片的自製化，短中期的策略，來台爆買晶片。

我們就以中國半導體進口的金額從 2018 年超過 3,000 億美元之後，佔全球的需求 40％第一，但晶片的自主率只有 10％，跟中國設定的目標 40％還有很大的落差。所以，中國就跑來台灣爆買晶片，2019 年的 11 月份，就是在中美貿易戰打得不可開交的時候，台灣 11 月份的出口突然正成長，並且創下 13 個月單月的新高，最大的一個動能，來自於人民幣買晶片，電子零組件成長了 18％，9 成是積體電路，更是大幅成長了 22％。

中國現在新的模式，是透過台系的 IC 設計在大陸設立了服務處，以合肥為例，有聯發科、有世芯 - KY 在當地服務中國的客戶，所以現在真正的台積電概念股，不是傳統的設備廠，而是台系的 IC 設計，在大陸當地攜手中國客戶，再下單給台積電生產，這才是新的模式。

中國的大基金在 2014 年 12 月 1,387 億人民幣，第一期以晶圓製造為主，中芯國際是焦點，從投資以來，中芯國際到目前股價大漲 82％，IC 設計鎖定了卓勝微電子、匯頂科技、聖邦股份、兆易創新為主，卓勝微電子到目前股價大漲 18％。

第二期的大基金在 2019 年 9 月成立，總共規模 2,000 億人民幣，將會提高 IC 設計的比重，互聯網、5G、AI、智能汽車相關的 IC 設計將會是大基金投資的重點。

所以兩岸的 IC 設計都會在未來去美化之中獲得利益，但是大陸的 IC 設計兆易創新、匯頂科技、卓勝微電子，本益比已經超過了百倍。

台灣的聯發科是 20 倍，現在 IC 設計本益比比較低的，包括了神盾 (6462-TW) 指紋辨識器、聯詠 (3034-TW) 驅動 IC、瑞昱 (2379-TW)WiFi 晶片、矽創(8016-TW) 感測 IC、致新 (8081-TW) 電源管理晶片，本益比在 20 倍以下，比較低。

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