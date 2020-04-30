創業家Q1獲利創高 股價漲逾7%衝上4個半月新高

網購業者創業家 (8477-TW) 今 (30) 日公布第一季財報，稅後純益 2816 萬元，年增 39.21%，創單季新高，每股純益 1.13 元，創單季次高，展望後市，創業家積極布局點數多元應用並深化品類經營，而母親節大檔、端午節慶陸續報到，對第二季營運持續樂觀看待。

創業家營運主體為 B2C 電商平台「生活市集」，並持有 B2B2C 平台「松果購物」53.84% 股份，以及新時代電商的 B2B2C 運動戶外休閒電商「運動市集」100% 股份。

創業家第一季合併營收為 12.82 億元，年增 12.05%，營業毛利 2.7 億元，年增 23.26%，毛利率 21.05% 創新高。

創業家說明，新冠肺炎疫情嚴重衝擊許多產業，不過，電子商務反成為這波經濟風暴下成長的產業之一，站上第一季民生必需品熱銷，「衛生紙」業績較去年同期成長近 2 倍、「即食商品」銷量年成長也超過 30%，拉抬整體營運動能。

另一方面，新推出的「運動市集」第一季受惠於居家運動、戶外露營等需求增溫，訂單數穩定成長，3 月交易額月增已近 70%。

展望第二季，創業家表示，將持續進行「深化策略性品類經營」、「擴大品牌分眾商機」、「點數多元應用挹注回購」三大年度發展策略，力求開發多元優惠與購物方案，而迎接即將到來的母親節、端午節與暑期大檔，第二季營運仍樂觀。