德國4月CPI創3年來最低 今年GDP恐衰退6.3%

《彭博》報導，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟造成衝擊，德國經濟部預估，2020 年 GDP 恐將萎縮 6.3%，跌幅不僅超越金融海嘯時期，且可能進入自第二次世界大戰以來，最嚴重的經濟衰退。

德國 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

德國經濟部亦預估，於今年第二季，德國經濟將會跌落至谷底後逐漸復甦，而 2021 年的 GDP 增長率則有望回升至 5.2%。

德國經濟部長 Peter Altmaier 表示，為了減輕疫情對於經濟造成的損害，德國已實施了史無前例的刺激政策，規模超過 1 兆歐元 (1.1 兆美元)。

Altmaier 亦表示，德國的經濟和政治，皆面臨了前所未有的挑戰，他警告，若政府太快放寬封鎖措施，則肺炎疫情恐將有再度爆發的風險。因此，政府應採取溫和的腳步，循序漸進的重啟經濟活動、並使民眾的日常生活回歸至正常。

此外，德國亦於週三 (29 日) 公佈 4 月份的消費者物價指數 (CPI)，報 0.8%，較 3 月份的 1.3% 大幅下滑，並創下近 3 年來最低，但仍高於市場預估值 0.6%。顯示由於油價的重挫，造成能源成本的下滑，並拖累德國的通膨增長率。

除了德國以外，其他歐元區經濟亦面臨重大的打擊。根據週三 (29 日) 所公佈的 4 月份經濟景氣指數，由於市場對於失業率攀升、及消費需求萎縮的擔憂，導致歐元區的企業及民眾信心，大幅跌落至金融海嘯時期以來最低。

(本文不開放合作媒體轉載)