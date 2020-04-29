〈台股盤後〉傳產、金融撐盤領漲 帶量衝上10772點站穩季線

台股今 (29) 日逢摩台期結算，在資金行情拉抬下由傳產、金融擔綱撐盤要角，包括汽車、運輸、塑橡膠等在買盤追捧下，推升大盤帶量衝高大漲 156 點，指數攻上季線收在 10772.22 點，成交量放大至 1922.87 億元。

觀察今天主要類股表現，包括汽車、運輸、網通、塑橡膠、金融、電子全面收紅，包括航空雙雄華航與長榮航受惠於貨運需求熱絡、油價重挫降低成本，成為資金追捧對象，股價站穩月線翻揚，其中長榮大漲逾 7%，華航也大漲近 7%。

汽車族群中的裕日車、和泰車指標個股股價表現強勢，裕日車盤中亮起漲停紅燈，股價站穩 5 日線、月線之上，和泰車也有近 8% 漲幅，另外包括廣華 - KY、英瑞 - KY、英利 - KY 也有 5% 以上的漲幅。

塑橡膠類股今天持續受買盤追捧，包括華豐上漲逾 2%，台橡、泰豐、南港與建大也有 1% 以上的漲幅。

金融族群中的台企銀、三商壽、開發金、台新金、京城銀、元大金、安泰銀與上海商銀漲幅逾 2% 以上，富邦金、兆豐金、第一金與華南金也有 1% 以上的漲幅。

防疫概念股今天仍是資金追逐焦點，與醫用口罩相關的新麗、恆大、康那香今天在買盤湧入下，盤中直奔漲停亮紅燈。

法人表示，在美股期貨上漲激勵下，提高外資拉抬摩台期結算意願，台股 4 月以來已大漲 1064 點，甩開 3 月遭大量賣超陰霾，隨著日本央行、美國聯準會陸續宣布量化寬鬆，在資金挹注下可望帶動股市續揚，但仍要留意國際疫情變化，部分漲多個股可能遭資金調節拉回。