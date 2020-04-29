〈台股盤中〉 權值股帶頭衝大漲逾百點 收復季線創一個半月高

美股周二因確診病例破百萬，四大指數全面收黑，不過，亞股今日普遍走揚，台股適逢摩台指結算，電子、金融權值股表態，多方拉抬意味濃，指數開高走高、大漲逾百點，並收復季線，創一個半月高，今日成交量估放大至 2000 億元。

觀察權值股表現，聯發科因法說報佳音，開盤隨即站上 400 元，強漲半根漲停板，蘋概三王台積電、大立光也上漲近 2%，鴻海小漲約 1%，台塑四寶中的南亞，因投信持續加碼，漲幅達 4%，其餘如國泰金、富邦金、兆豐金、中信金等金融類股，也在盤上表現，為盤勢增溫。

高價股表現同樣不俗，祥碩沿 5 日線上攻，大漲逾半根漲停板，企圖挑戰前波高點，精測則跌深反彈，漲逾 4%，其餘如信驊、亞德克 - KY、和泰車、寶雅等也強勢表態。

盤面上汽車股表現強勁，裕日車董事會決議擬配 21.27 元現金股利，股價跳空開高直奔漲停，也帶動相關個股倉佑強漲半根漲停板，裕隆、英利 - KY 漲幅也達 3%。

生技醫療類股今日則稍作休息，包括永信、和康生、國光生、亞諾法、中化生均下跌約 1%，其餘如台耀、中化、訊映等則在平盤附近游走。

外資昨日在現貨由買轉賣，選擇權、期貨則偏多操作，顯現短期不確定因素仍多，加上指數來到季線關卡，結算過後，恐遇季線反壓，仍不宜過度偏多看待，隨著時序進入 5 月，第 1 季財報將陸續公布，建議投資人可朝財報亮眼個股布局。