供應鏈專家：隨搶購結束 美國衛生紙在夏季可能供應過剩

隨著衛生紙緩慢爬回美國超市的貨架上，供應鏈專家警告，一旦消費者停止恐慌性購買和儲存，衛生紙的供需很快將會失衡。

Syracuse 大學供應鏈管理教授 Patrick Penfield 表示，大量衛生紙無法銷售的情況絕對會出現，很可能會在需求下降，而且供應穩定的夏季前後。

衛生紙是隨著新冠肺炎 (COVID-19) 全球流行，而引起消費者恐慌採購，造成嚴重短缺的首批產品之一，這使得供應商加速提高產量，以滿足需求的激增。

Penfield 警告，在未來幾個月中，需求將會衰退，產生大量的庫存。

Penfield 表示，清潔用品等一些在疫情期間全國範圍內熱賣的商品，也會有類似的情況。

衛生紙的需求通常是持平的，但隨著寒冷和流感季節的臨近，清潔產品的周期性需求將增加。專家還預測，秋季或冬季會出現第二波疫情，這很可能促使消費者再次儲存家用清潔用品。

另一位供應鏈專家南佛羅里達大學的 Seckin Ozkul 認為，製造商應已預見這種情況，並相應進行生產管理。

他表示，因為擔心潛在的過剩，許多工廠僅以滿產能生產，而沒有擴大產能來滿足需求，就是一個徵象。

他表示，沒有人因此開設新的工廠、買新機器，就是因為當需求消失，就是因為這些成本無法退回。