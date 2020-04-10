李嘉誠對Zoom的早期投資獲利「翻3倍」

李嘉誠早期靠房地產和基礎設施成為香港首富，而在當前的疫情危機中，為李嘉誠帶來回報的卻是一筆科技業投資。

根據監管備案，被崇拜者尊稱為「超人」的李嘉誠是 Zoom Video Communications (ZM-US) 的早期投資人，持股 Zoom 大約 8.6%，而 2019 年 4 月 Zoom 在美國上市時，李嘉誠的股份價值約 8.5 億美元，但在今年，這筆股權價值已飆至 29 億美元，這是彭博億萬富豪指數追蹤李嘉誠的公開持股中，今年唯一取得正成長的資產。

據統計，李嘉誠在香港受到抗議示威和肺炎疫情打擊後，李嘉誠的整體財富今年下降了約 50 億美元至 260 億美元。

根據監管備案，今年 91 歲的李嘉誠通過 3 個投資工具持股 Zoom，根據 Zoom 網站顯示，李嘉誠的維港投資 (Horizons Ventures) 在 2013 年領投了這家視頻會議公司 650 萬美元的 B 輪融資，並參與了兩年後 3000 萬美元的 C 輪融資。

在全球很多地區因肺炎疫情而社交遠離 (Social distancing) 時，Zoom 的視訊會議軟體已成為企業們的重要工具，故引領了 Zoom 股價先前出現一波飆升，不過，由於資訊安全問題，Zoom 股價最近有所回落。

Zoom 股價日線走勢圖 圖片：investing.com

李嘉誠不是唯一從 Zoom 大漲中受益的人。根據《彭博社》數據顯示，Zoom 創始人袁征目前身家為 61 億美元。原雅虎聯合創始人楊致遠也是早期投資者。監管文件顯示，Zoom 股票暴漲之前，David Bonderman 的家族理財室、Wildcat Capital Management 在去年年底入股。

李嘉誠的其他一些公司正在幫助擴大 Zoom 的用戶基礎，和記電訊旗下的移動子公司 3 香港在 3 月 18 日的聲明中說，向香港上千家學校捐贈通訊服務組合，其中包括免費的「Zoom 型學堂」。

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